Enojo en San Juan por las "ayudas" que Nación le da a Buenos Aires por el transporte

Lo que sucede es que la Nación había reducido 1200 millones de pesos por subsidios al transporte, a fines del año pasado, y la Provincia debió pergeñar una maniobra para ayudar a las empresas sanjuaninas y que así el boleto no se dispare. De esta manera, el valor del pasaje, que debería estar por encima de los $30, cuesta $16,90.

















Resulta que Buenos Aires estaría recibiendo un beneficio económico superior al pactado, según han publicado varios medios nacionales y esto causó molestia en algunos sectores, sobre todo entre los uñaquistas. Esto ocurre porque, pese a que hace un par de años, Mauricio Macri había anunciado un sistema de premios y castigos para las provincias que tuvieran sus cuentas ordenadas, no sucedió de esa manera.

















La administración de Sergio Uñac demostró el último periodo que había terminado con las cuentas claras y con un superávit fiscal digno de ser envidiado por otros distritos. Aunque cumplía con los requisitos para lograr un premio por parte de la Nación, sucedió todo lo contrario. A fines de 2018, el gabinete macrista anunció la quita de subsidios al transporte y una de las provincias más perjudicadas fue San Juan.

















De esta manera, se dejaron de recibir $1200 millones que fueron absorbidos por el Ministerio de Gobierno, en este caso, en concepto de ayuda a las empresas de colectivo. Y para completar el panorama desalentador, las palabras de Marcos Peña en el Congreso, que dijo que San Juan tenía sus saldos ordenados, pero que lo arruinó por los gastos primarios, todavía molestan. "Nosotros no tenemos respuestas de nada. Nación sólo sigue acumulando deuda. Después de las paritarias y de lo que será el aumento del combustible vamos a necesitar un respaldo. En un marco así Nación ayudaba, pero no sé qué hará ahora y la verdad es que no tenemos expectativas de que haga algo bueno", remarcó Baistrocchi.

















Sobre este tema que tanto enoja, el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich salió a negar que se vaya a oficializar un incremento en el subsidio por este servicio a las provincias macristas, sobre todo para Buenos Aires, por el pesado incremento que hubo del dólar, desde la última negociación con las provincias por el transporte.













Al respecto, reiteró que "cada jurisdicción, ahora, se hace cargo integralmente del sistema de colectivos; las provincias deciden si entregan subsidios o no. Hay un fondo de $6500 millones y después, cada uno resuelve qué hace", indicó, conforme a lo indicado en el Presupuesto 2019.













Dietrich había argumentado que la quita de subsidios fue necesaria para seguir "ejecutando obras", pero lo cierto es que Nación aún mantiene deuda económica con la Provincia por la obra pública y por Vialidad Nacional que supera los 2200 millones. Entonces, el dinero no está ingresando de ninguna de estas maneras. Sin embargo, desde el gabinete de Sergio Uñac, y tras la inauguración de otra etapa de la Terminal de Omnibus, aseguran que el precio del boleto se mantendrá estable y que no habrá aumento, en lo inmediato.