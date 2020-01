Enero cierra con más de 400 pedidos de ayuda por parte de mujeres violentadas

Las mujeres víctimas de violencia muchas veces tienen miedo de denunciar. Pueden acercarse y no hacerlo, solo pedir ayuda y los profesionales las orientaremos.

“Lo que hay que tener en claro es que cualquier mujer puede acercarse por la dirección o por la comisaría y no denunciar”, esta frase clave fue expresada por la subdirectora del área de la Mujer, Victoria Benítez, quien manifestó su preocupación por la cantidad de solicitudes de ayuda y protección que se han registrado en los primeros del año. Según las estadísticas que registró el área, fueron 420 llamados o visitas de mujeres víctimas de violencia de género, los computados durante enero.

Otro de los puntos importantes a tener en cuenta en este sentido, tiene que ver con el compromiso de los familiares, amigos o vecinos quienes también pueden advertir una situación de violencia y comunicarla ante las autoridades. “Las mujeres víctimas de violencia, a veces, tienen miedo de denunciar. Pueden pedir ayuda sin hacerlo”, explicó.

"Hay más compromiso de familiares para con las víctimas; aunque muchas veces se cansan de insistir en una situación que advierten. Hay que acompañar a las víctimas, siempre" "Hay más compromiso de familiares para con las víctimas; aunque muchas veces se cansan de insistir en una situación que advierten. Hay que acompañar a las víctimas, siempre" Victoria Benítez, subdirectora de la Mujer

Lo que ocurre es que, en el caso de que una mujer aún guarde recelo con respecto a una posible denuncia contra su pareja o expareja, puede solicitar protección. En ese caso, se les llenará una solicitud que llegará a la Dirección de la Mujer, donde se realizará una entrevista interdisciplinaria. “Si nuestros equipos de profesionales advierten riesgo, aunque no haya denuncia, nosotros llegamos hasta la Justicia”, expresó Benítez.

Con respecto a las estadísticas que se han advertido este primer mes de 2020, "hay una proyección de escalada con respecto al año pasado, de por lo menos unas 100 denuncias más". "Estamos tratando de mirar el vaso medio lleno, y es que las mujeres estamos atravesando un cambio histórico. Hay muchas cosas que las mujeres naturalizabamos y que antes no. Se entendía que lo que pasaba en la pareja pertenecía al ámbito privado; ahora no. Hay un Estado presente, y este tipo de situaciones no se toleran más", remarcó en el programa De Sobremesa que emite Canal 8.

Violencia de género llegó a Flagrancia

Desde el pasado 17 de enero, la Justicia interviene en casos inmediatos de violencia de género infraganti. Esto quiere decir que si una mujer está siendo golpeada por su pareja y un vecino advierte la situación puede (y debe) llamar al 911 para pedir apoyo policial.

La Policía deberá llegar de inmediato al lugar y detener al sujeto. Si eso sucede, si a la mujer le ha causado lesiones a simple vista (como un moretón en el brazo) el sujeto no tendrá más remedio que quedar preso y ser sometido a juicio, que se ejecutará en un lapso de entre 24 y 48 horas después de haberse consumado el hecho, sin posibilidad de zafar.