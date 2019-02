Encontraron excremento de roedores durante la inspección en "El Molino"

Si bien no encontraron en ese momento ratas, los excrementos en distintos lugares del comercio daban la pauta a los especialistas de la presencia de este tipo de animales en el local. "No estaba apto para seguir elaborando y vendiendo productos alimenticios. Las condiciones higiénico-sanitarias no estaban acorde a lo que ordena el Código Alimentario Argentino", aseguró el funcionario.













Entre las faltas de la confitería, los inspectores no encontraron bolsas de residuos. "Higiénicamente, esto no corresponde a un negocio que elabore y venda un alimento, más cuando desde el Ministerio de Salud Pública estamos llevando una campaña de prevención y promoción de inocuidad alimentaria para disminuir las enfermedades producidas por los alimentos", expresó Elizondo.