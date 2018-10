Encontraron en Caucete medicamentos vencidos que habían sido enterrados en un basural

Luego de una denuncia anónima, Medio Ambiente y Salud Pública encontraron 70 frascos de un costoso medicamento utilizado en los tratamientos contra la hemofilia. El hallazgo fue en un basural en Caucete y la Justicia ya se encuentra investigando la procedencia de estas drogas.





El jefe de Farmacia de la provincia, Mario Carmona, detalló que gracias al sistema de trazabilidad de los medicamentos lograron saber que el destino último de este material no era San Juan. "Estos frascos tienen un costo aproximado de 100 mil pesos y por lo general no se stockean. Lo curioso es que estaban sin los troqueles por lo que no descartamos que se trate de una maniobra delictiva. Por ello ya le dimos intervención a la Justicia de Paz de Caucete y estamos trabajando en conjunto con la administración nacional para determinar quién fue el responsable de dejar que se vencieran estos medicamentos y además quién los tiró en un basural", argumentó.





Los medicamentos estaban vencidos desde 2016 y se presume que podrían proceder de alguna obra social. Es por ello que están tratando de determinar de dónde salieron y quiénes fueron los responsables de tirarlos en este lugar.





¿En qué consiste el sistema de trazabilidad?

El Sistema Nacional de Trazabilidad de Medicamentos tiene por objetivo controlar los medicamentos y contribuir a erradicar la circulación de aquellos que sean ilegítimos. Permite conocer y controlar de manera eficiente y en tiempo real el recorrido de cada medicamento que se libera al mercado, desde su elaboración hasta su dispensación.Su objetivo es optimizar los procesos de distribución de estos productos, dificultar el acceso de medicamentos ilegítimos al mercado y garantizar su dispensa de manera segura.

¿Cómo funciona?

1) Identificación individual y unívoca de cada unidad de las especialidades medicinales que serán comercializadas.

2) Seguimiento de cada medicamento a través de toda la cadena de distribución: laboratorios, distribuidoras, operadores logísticos, droguerías, farmacias, establecimientos asistenciales hasta su dispensa a pacientes.