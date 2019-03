En una escuela de Chimbas bajan las urnas cada vez que un votante no puede subir a planta alta

Se trata del establecimiento Jorge Luis Borges, una escuela de nivel secundario que es parte de los comicios 2019 y se registraron varias situaciones en las cuales el presidente de mesa y el delegado de la escuela tuvieron que bajar la urna para que algunos vecinos puedan emitir su voto.









La metodología está prevista y aprobada por el secretario nacional que estableció días atrás en Canal 8 que al ser una elección que no es nacional no hay cuarto COA (Cuarto Oscuro Accesible), por eso cada escuela debió asistir a las personas que alguna particularidad no pudo llegar hasta su mesa.





Algunas "perlitas" que afectaron a Dignidad Ciudadana





-En una escuela de Rivadavia uno de los fiscales, Germán Escribá, fue al baño y se le cayó en la cabeza el depósito de agua del inodoro. Terminó en el Hospital Rawson con 2 puntos en la cabeza.

-Otra fiscal de Dignidad Ciudadana, fue mordida por un perro en la escuela Guillermo Rawson.