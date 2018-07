En total 24 personas debieron ser rescatadas de los cerros en lo que va del 2018

/// Por Bárbara Ardanaz

De los 24 que debieron ser asistidos, la mayoría son hombres y no superan los 30 años. Generalmente van solos y suelen perderse en los cerros por negligencia, es decir, que llevan un mal calzado, no están entrenados, no conocen el lugar y llevan solamente la luz del celular para alumbrar en medio de la oscuridad absoluta.





Hace apenas una semana una mujer que hacía trekking en el cerro Tres Marías debió ser rescatada porque se esguinsó uno de sus tobillos y, a pesar de ir con un grupo de amigos, no lograron descenderla.





Cerros para no subestimar





Depende de la complejidad del terreno, la búsqueda y las circunstancias, el rescate puede llevar en promedio cuatro horas, peo en algunos casos llegó a extenderse hasta por dos días.





Entre los terrenos montañosos de la provincia donde más se extravían las personas que hacen escalada o trekking, están la Quebrada de la Flecha (Los Berros, Sarmiento); el Precalingastino (Sierra del Tontal); Sierras Azules y Quebrada de Maradona (cerros de Precordillera, Zonda); Pie de Palo (Caucete); Camino viejo a Mogna (Albardón); Cerro Tres Marías (Ullum) y Parkinson (Zonda).





Cómo prepararse para hacer trekking





Son varios los grupos que se juntan, sobre todo los fines de semana, para escalar o hacer caminatas en los paisajes naturales de la provincia. Es por esto que desde el GERAS dieron una serie de recomendaciones para tener en cuenta al realizar estos ejercicios:





* Recorrer los senderos conocidos y marcados.





* En caso de no conocer la zona, deben recorrer lugares bajos, no buscar altura.





* Tener ropa y equipo adecuados para caminar en montaña: el terreno es pedregoso y resbaladizo, por lo que sugieren prestar atención al calzado.





* Ir con un instructor, no sólo.





* Llevar agua y luz.