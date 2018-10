En sólo dos meses, alumnos juntaron 21 toneladas de materiales reciclables

Esta campaña de separación en origen y recolección diferenciada tiene por finalidad minimizar gradualmente la cantidad de residuos que van a disposición final, al ser tratados en forma más eficiente en los centros de clasificación, con el componente de concientización social y participación de los vecinos, comercios e industrias.





De la campaña participan escuelas del departamento de nivel primario y secundario, quienes en sólo dos meses de recolección, ya juntaron 21 toneladas de materiales, como papel, cartón, plástico, vidrio, entre muchos otros.





Con esta iniciativa, se logrará concientizar a los alumnos participantes sobre el valor de la separación domiciliaria de los residuos, incentivando a su vez a la sociedad a realizar prácticas similares.





Además, la campaña tiene un importante componente solidario, y es que todos los materiales que recolecten los estudiantes serán vendidos y el 100% del dinero recaudado será destinado a la Sociedad Amigos del Hospital de Niños (SAHNI). Estos fondos servirán para el acondicionamiento de las salas que albergan a familiares de los niños que requieren tratamiento médico prolongado.





En agradecimiento por la participación y colaboración en Alumnos Solidarios, las tres escuelas que mayor cantidad de materiales puedan recolectar serán premiadas por la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, el Ministerio de Educación y la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable. La escuela que más material logre reunir obtendrá una pantalla interactiva all in one táctil, full HD; el segundo puesto se llevará una pizarra electrónica interactiva White board, mientras que el tercer puesto será premiado con un proyector.





Misión Buen Ambiente





Misión Buen Ambiente tiene diferentes objetivos, entre otros, garantizar la gestión de los residuos sólidos urbanos como Servicio Esencial, considerar el residuo como un recurso, procediendo a su valorización y aprovechamiento económico dentro del territorio provincial, mediante procesos de reciclaje y transformación en plantas industriales ecoeficientes ubicadas en el Parque Industrial de Tecnologías Ambientales Regional (PITAR).





El Programa también busca adoptar el concepto de Misión Buen Ambiente, entendiendo como tal, el principio de educación y capacitación de la población para la reducción progresiva, la disposición final de los Residuos Sólidos Urbanos, separación en origen y recolección diferenciada en todos los municipios.





El Programa busca promover el tratamiento del 100% de los residuos generados a través de distintas herramientas, equipamientos, dispositivos y estructuras, accesibles a toda la población, las herramientas puestas a disposición de los municipios son los siguientes:





· Sistemas de contenerización de los residuos reciclables en sitios estratégicos de la vía pública.





· Una logística de recolección diferenciada de contendores, y puerta a puerta en todos los municipios del territorio, con la cesión en comodato de un camión para cada municipio.





· Construcción y puesta en funcionamiento del Parque Industrial de Tecnologías Ambientales Regional (P.I.T.A.R.), previsto en la Ley de Creación del Complejo Ambiental San Juan, en el que se instalarán industrias para el reciclaje y transformación de las materias primas recuperadas en el territorio provincial y la Región.





(Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable)