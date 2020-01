En San Juan una persona solicitará inscribirse con género "no binario" en el DNI

"Mi identidad es el tercer género que no entra en el binarismo (es decir hombre o mujer)", comenzó explicando Matías en una entrevista a sanjuan8.com. Esta percepción que de acuerdo a lo que explicó lo siente desde que tenía cinco años y generó que vaya a solicitar al Registro Civil de la Provincia algunos cambios muy importantes para su identidad.









Durante la mañana de este miércoles se presentará junto a su abogada en la sede ubicada en calle santa Fe antes de Entre Ríos para pedir la rectificación registral de su género de su nombre y de su imagen. De llamarse Matías pasará a ser Mathías Gael y en el sexo pedirá que le coloquen tal cual lo contempla la ley 26.743 sexo no binario, es decir ni masculino ni femenino que es con el que se identifica.









Mathías, estudiante de Ciencias de la Educación y lengua de señas de la Faculta de Filosfía Humanidades y Artes, explicó que tiene la dicha de contar con el apoyo de su mamá y de su abuela con quien vive y dijo que más allá de algunas dudas muy técnicas cuenta con el amor incondicional de su familia. En cuanto a su niñez recordó cuando asistía a la sala de cinco de un colegio religioso y la maestra lo retó por jugar en la casita con las muñecas. "La primera vez que me chocó algo fue cuando quise utilizar el color rosado para pintar y mi maestra me llamó la atención", explica.





mathias no binario.jpg Mathías Gael milita en varias organizaciones LGBT y lucha por los derechos de las personas no binarias desde hace años.





"Luego cuando comencé la primaria sentía muchas ganas de ponerme polleras o vestidos, pero no me terminaba de sentir nena. En esa etapa sufrí bullying, pero usé ese dolor para ser más fuerte", relata mientras espera la mañana del miércoles para poder iniciar un trámite administrativo que podría convertirlo en la primera persona no binaria de San Juan.









Silvana Aciar, abogada de Mathías, dijo que está es la segunda vez que su representado asistirá a la sede ubicada en pleno microcentro ya que la primera le dijeron que tenía que tener un `profesional que lo represente. "Esto no debería ser así, podría haber solicitado el cambio sin abogados, pero aún falta que se conozco la ley y más perspectiva de género", explicó la profesional. "La idea es abrir cabezas y corazones. Desde octubre que venimos trabajando", añadió Aciar.









Mathías contó que está en pareja con otro chico y dijo que espera abrir el camino para todas aquellas personas que se siente como él. "Hoy no tengo miedo de ir a una fiesta con una pollera y se me miran es su problema" confesó seguro del camino que eligió para ser feliz.









Para finalizar la entrevista envió un mensaje a todas aquellas personas que aún no conocen sobre el sexo no binario y dijo: "Estamos organizando talleres en la Facultad de Filosofía y están abierto para todo público y por eso quien quiera acercarse para terminar con tabúes que lo único que hacen es segregar a las personas están invitados".









En un caso similar, en noviembre de 2018, el Registro Civil de Mendoza hizo lugar a la solicitud de des personas que requirieron "el reconocimiento legal de su identidad de género autopercibida" y la correspondiente rectificación, pidiendo que en su partida de nacimiento y DNI "no se consigne sexo alguno".





¿Cómo es el género "no binario"?



Habría que partir desde distinguir entre los conceptos de sexo, de acuerdo con los genitales, y el género, manifestado como una construcción binaria masculino-femenino.



En un sentido general, por sexo entendemos las características anatómicas y biológicas que están relacionadas con lo que creemos que es un varón y una mujer. Y cuando nos referimos a género hablamos de una construcción cultural, histórica y situada (y por lo tanto arbitraria), sobre la base de los sexos. Por ejemplo, se define a las personas cis como aquellas cuya identidad de género coincide con el sexo asignado al nacer a y a las personas trans como aquellas que se identifican con un género distinto al sexo que les asignaron cuando nacieron.