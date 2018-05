El crecimiento del parque automotor sigue en alza en San Juan, pese al comportamiento agitado que ha tenido el dólar en este último mes. Aunque surgen especulaciones ante el temor de una posible debacle económica, los sanjuaninos han marcado un comportamiento ahorrista, eligiendo a los autos 0km, como modo de capitalización de su dinero. En los últimos días hubo una lluvia de consultas en las concesionarias de la provincia para averiguar sobre los planes de financiación y, de esta manera, comenzar a pagar su vehículo. Esto se suma a la realidad que marcan los números que siguen en aumento, alcanzando un 32% superior al mismo periodo de 2017, según dijo a sanjuan8.com, el titular de ACARA, Javier Fornasari.









Este es un sistema de ahorro y capitalización al que se están volcando los sanjuaninos, a medida que van comprendiendo que la tasa fija es conveniente para quienes tienen la posibilidad de ahorrar unos $3.000 que es lo que cuesta una cuota promedio. Las distintas concesionarias tienen sus atractivos y eso implica que den batalla que obtener una demanda superior a costa de resignar un poco la rentabilidad. "La inflación no deja de ser un problema, pero para nosotros no es grave. Si uno tiene la posibilidad de llegar a fin de mes, aunque aumenten los precios no deja de pagar la cuota del auto, porque el incremento es de un 2% (estimado) y eso no es representativo a la hora de traducirse en pesos", explicó Fornasari. Por esta actitud del mercado, esperan que 2018 registre la mejor marca de la historia en ventas de 0km.









La cuota para acceder a un auto nuevo es móvil, pero el temor de que ese monto se dispare a valores incalculables está bajando su nivel. "No creemos que se terminen los planes, porque el mercado se ha movido gracias a eso. Esta es la forma de ganar para un concesionario, que la persona adquiera finalmente su vehículo. Porque hasta que no se venda la totalidad del auto, el empresario no gana", manifestó.

La viveza de la compra y venta

En estos momentos, cuando existe una especulación a flor de piel sobre lo que pasará con el dólar teniendo en cuenta que va en alza en las últimas horas, se ha registrado una acción para manipular este sistema ahorrista. Las personas que tiene poder adquisitivo alto y tienen la opción de invertir su dinero de inmediato, se han volcado a comprar vehículos importados a sabiendas de que el valor del automotor es lo último que se actualiza, según lo marcan los especialistas en el tema a nivel nacional. Entonces, hay quienes compran con el objeto de venderlos cuando su precio esté actualizado y el recupero del dinero sea viable. Además lo venden usado. Es decir que ya el ahorrista le ha dado el uso que quería.









Si bien, en San Juan no hubo compradores con valores en mano intentando adquirir vehículos de alta gama, si hubo quienes aprovecharon para sacar su auto de la concesionaria antes de que el dinero que necesiten sea superior. Hasta hoy hubo 4.117 autos patentados contra 3117 del año anterior, en el mismo periodo. A nivel nacional, el patentamiento creció en un 20% lo cual establece que San Juan está por arriba de la media.