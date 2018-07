"En San Juan hace 7 años que no se registra ninguna muerte por aborto"

"Aunque el aborto sea legalizado no terminará la clandestinidad. Nadie quiere que se muera nadie y hay que trabajar para eso", lo dijo la ministra de Salud de la provincia, Alejandra Venerando en el programa Habla San Juan, que emite radio Blu. La funcionaria uñaquista opinó sobre los polémicos dichos de Abel Albino y manifestó: "La verdad es que Albino causó revuelo y sinceramente ha sido una palabra sin fundamentos. Quiero pensar que el doctor se ha confundido, porque la verdad es que nadie coincide con él. Me parece que lo superó el momento; porque no hay nada más lejos de la realidad".

- ¿Usted cree que se vio desbordado por estar en medio de un debate tan picante como el aborto?

-Creo que sí. Es mi opinión personal. Independientemente de lo que uno pueda acordar con Albino en algunos puntos, éste fue desafortunado y nadie acuerda con él.









-Algunos creen que mezcló su ideología con alguna intencionalidad...

-Es probable. Sus razones puntuales no las sé, pero te aseguro que desde el Ministerio nadie coincide. Es importante dejar en claro que el método preventivo por excelencia para evitar enfermedades es el profiláctico.









- ¿Estos dichos perjudican la educación sexual de un adolescente, por ejemplo?

- Por supuesto. Uno tiene que hacer mucho hincapié en el método del profiláctico, para prevenir enfermedades que pueden llevarles la vida.









-El Ministerio de Salud de la Nación dijo que de aprobarse el aborto se ahorrarían millones...

-La verdad es que tampoco coincido con el Ministro de Salud. Creo que uno tiene que trabajar en la educación sexual integral, que debe realizarse desde el comienzo de clases de los chicos. Y trabajar en la prevención a partir de la mayor cantidad de métodos anticonceptivos con un acceso para la mujer y para el hombre. Uno tiene que ver la realidad local. Él habla de las muertes que se registran, pero lo cierto es que en San Juan hace 7 años que no se registran muertes maternas por aborto. Es real, existe y hay que tratar de evitarlo. A mi criterio, el hecho de que el aborto sea legalizado no terminará con la clandestinidad, porque hay gente que no quiere que se sepa que abortó.









-Hay padres que aún no admiten la educación sexual en la escuela ¿Cómo se hace para convencerlos de que es bueno?

-Nosotros tenemos que trabajar mucho en este tema. En el sistema educativo, las autoridades tienen que hablar con los padres y con los alumnos. Desde los centros de salud, cuando vamos a realizar charlas, trabajamos con los padres, con los docentes y con los adultos. No hay que hacerse ciego a una realidad a la que uno tiene que avanzar. Podes comenzar con el área del "cuidado" desde los valores. Porque con esta globalización y esta modernización se han perdido valores. Esto forma parte del cuidado; del quererse y también poder trabajar con el niño desde una mirada actualizada. Esto debería haberse abordado anteriormente antes de llegar a situaciones extremas. Ahora nos toca el momento de cambio. Desde hace mucho venimos trabajando. Nuestras estadísticas no son nefastas como en otras provincias, todo lo contrario. Pero sí tenemos que tomar con seriedad el tema y dejar en claro que nadie quiere que se muera nadie y hay que trabajar para eso en todas las instancias: en Educación, desde los colegios, desde el área de Salud, abrir puertas para seguir educando. Desde hace algunos meses venimos trabajando con las asociaciones; hemos nucleado a las sociedades científicas porque eso también nos interesa. Esto nos sirve cuando están involucrados ambos sectores, públicos y privados. Por ejemplo: la Obra Social Provincia nunca tuvo a la educación en un plan, ni a la planificación familiar; en este caso sería la entrega de anticonceptivos.









- ¿Está bien que el Gobierno Nacional abra el debate por la despenalización del aborto?

-Por supuesto. El debate tiene que existir porque hay que tratar muchos temas tabúes. Esta es la puerta de entrada para modificar actitudes que tienen que ver con la salud. Cada uno debe expresar lo que piensa y siente en el marco del respeto, que es lo más importante. Nosotros como política de Estado tenemos el programa "1000 Días" y estamos trabajando fabulosamente. Hemos podido controlar a unas 8.000 embarazadas. Eso nos fortalece a que tengamos niños sanos y potencialmente sanos porque ahora acceden a un suplemento muy importante. Hoy un polivitamínico es inaccesible para mucha gente si lo tiene que comprar de su bolsillo y desde Salud se lo estamos dando gratis. Además, el plan tiene que ver con un contexto que tiene que ver con lo psicológico, social y humanitario y eso es importante.









-Pero todavía siguen existiendo ciertas falencias como la violencia obstétrica. ¿Cómo trabajan esta situación?

-Es verdad que existen personas que tienen malas actitudes ante esta situación, pero nosotros teniendo en cuenta estos reclamos, tenemos que tomar medidas sobre esto y eso estamos haciendo. Estamos trabajando en el área de todos los actores en salud y hacemos hincapié en el área de Maternidad, Neo y Pediatría. Se está trabajando con los jefes de servicio para acceder hacia abajo, porque queremos apuntar al trato humanizado.









-Esta semana en Cañuelas detectaron tres médicos truchos. ¿Cómo chequean que los títulos sean verdaderos y cómo controlan casos como el del ginecólogo Martínez?

-Esto tiene que ver con control de gestión y regulación del recurso humano. Nosotros estamos trabajando no solamente a partir de este suceso lamentable (por Martínez). En principio iniciamos un sumario administrativo y el profesional deja de trabajar para el Ministerio de Salud. Estamos realizando un control en los dos grandes hospitales, sobre todo con recursos humanos, para tener un control general, no sólo en el área de certificaciones.









-En el caso de Martínez ocurrió que su matrícula estaba inhabilitada en Santa Fe. Eso generó dudas con respecto al control en San Juan...

- Eso es lo que hemos solicitado al Ministerio de Salud de la Nación, porque muchas de las matrículas son nacionales. Tiene que haber un ente general que lo controle para entrecruzar datos con todas las provincias. Nosotros tenemos registro local. Entonces, muchas veces si no hay denuncias contra los profesionales, hay cosas que pasan de largo.













Hablemos de vacunación. Mendoza quiere multar a los padres que no vacunen a sus hijos ¿Tiene que salir una ley para que cumplan con la vacunación?

Las vacunas gratuitas son muchísimas porque tenemos para todas las edades. Si te tengo que dar un monto de inversión, en principio es en dólares. Tiene que haber una concientización al respecto. Nosotros tenemos que reforzar el primer nivel de atención y desde las Maternidades no se puede ir ningún niño sin vacunar, en el caso de los recién nacido. Tenemos un programa que se llama "Alta conjunta", esos niños que no pudieron ser vacunados por alguna patología especial a los 10 días tiene que ser vacunado. Entonces, una trabajadora social o un agente sanitario va a su domicilio para lograr el control del puerperio inmediato, sino que se obliga a que ese niño sea visto nuevamente. Ahí reforzamos si es un caso específico. Hay muchas cosas buenas que se realizan en Salud y que por ahí no son publicitadas.









-Hay muchos mitos aún con la vacunación. Pasa que los padres muchas veces no autorizan que se vacunen a sus hijos en las escuelas, por ejemplo.

-Tenemos que trabajar con el Ministerio de Educación este tipo de temas, no sabemos si con multas, pero algo tenemos que hacer.





- ¿Cómo está la situación de la hepatitis en la provincia?

-Hemos tomado la semana con actividades importantes. Lo que tenemos que recalcar en principio es que tenemos la vacuna para la Hepatitis B y eso es muy importante. Lo que hay que dejar claro es que Hepatitis C se cura a través de medicación que tenemos. Es una gran inversión del Estado. Es muy importante que se sepa. La hepatitis B es la que mayor deterioro lleva.









-Volviendo al área de los controles, se ha sumariado a 14 personas: 13 choferes y un administrativo, por irregularidades en la carga de combustible. ¿Qué nos puede decir con respecto a esto?

- Sí. Hemos encontrado irregularidades y esto ha derivado en una denuncia penal. Yo quiero manejarme con el secreto de sumario. Es algo que me parece importante y trascendente. Uno como Estado no puede dejar pasar estas cosas y por eso hemos tomado acciones al respecto.









- ¿Cómo se pueden burlar estos mecanismos de seguridad?

- Ustedes saben que, hecha la ley, hecha la trampa. Siempre hay alguien que avisa, pero hay muchas irregularidades que se han encontrado. El tema del combustible es un gasto y uno tiene que mantenerse acorde. A mí me molesta muchísimo esta situación.









¿Qué pasa con quienes debían controlar esta situación?

-por eso hemos iniciado un sumario investigativo. Queremos traer claridad a esta situación porque nos tenemos que manejar con transparencia.