Por María Eugenia Vega





Aunque se hablará de aumentos del GNC en los diarios nacionales, en San Juan el metro cúbico permanecerá en un promedio de $18 por lo menos hasta abril. Así debería ser, siempre y cuando el dólar no se dispare de manera "alocada" y provoque un desfasaje en los costos. Desde la Cámara de Expendedores de GNC Nacional, Pedro González dijo a sanjuan8.com que "esta es una de las provincias que posee el GNC más barato", junto a Santa Fe, San Luis, Mendoza y Córdoba. Esto se debe, en gran medida, a la distancia de los expendedores que proveen el gas a las estaciones. Además, bajaron algunos costos y eso les dio un respiro, y la posibilidad de mantener los precios.









Otra de las razones por las cuales el GNC en San Juan se mantiene en un promedio de los $18 es porque bajó un costo clave para los estacioneros. Ahora la boleta no se abona en Ecogas sino en boca de pozo y eso lo hace más económico, según expresaron desde las distribuidores sanjuaninas. Sin embargo, el incremento salarial y la inflación obligaron a remarcar los letreros dos veces en lo que va del año; aunque eso no se compara en absoluto a los tachones que hubo mes a mes en los letreros de los combustibles. Aun así, hay una gran expectativa por delante y tiene que ver con los contratos que los empresarios se firmaron de manera tardía con los expendedores. Esta provincia fue una de las que más tarde puso "el rulito", con un valor fijado en dólares, y eso bastó para ver reflejado el aumento de la manoda extranjera en los acuerdos. No sucedió lo mismo con Buenos Aires (Capital) y el Conurbano, que ahora deberán acoplarse a los precios que ya tiene el interior, porque ellos contrataron con valores en pesos.









El contrato que firmó San Juan vence en abril, y eso permitirá que los valores se "congelen" o bien, permanezcan calmados hasta que comience el segundo trimestre del año. Por lo menos así debería ser, según lo afirmó González a sanjuan8.com.













Esta es una de las razones por las cuales a los sanjuaninos les conviene el GNC en sus vehículos y muchos lo tienen en claro. Es por eso que el traspaso del combustible al gas en cilindro fue el boom de los últimos meses. Aunque hay que tener en cuenta un detalle importante; el valor de los insumos de los tubos también aumentó porque son productos importados y por lo tanto, el dolar hizo lo propio. Entonces, la conversión está más cara, llega a los $30.000.













Pese a esa realidad, la cantidad de conversiones a GNC se acrecentó este año en un porcentaje muy significativo: supera el 70%, según las últimas estadísticas. Había sufrido una fuerte caída en 2016, pero comenzó a repuntar en el segundo semestre de 2017 y este año superó expectativas, incluso en vehículos recién sacados de fábrica.