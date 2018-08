Con un gran escepticismo por el futuro económico del país y altas dosis de incertidumbre entre los operadores del mercado, el dólar se disparó este miércoles un 7,5% o $ 2,41 hasta el récord histórico nominal de $ 34,48, según el promedio, a nivel nacional. En la provincia, la moneda internacional superó los $35 para la venta, en las casas de cambio. Algo parecido ocurrió en otras provincias tales como Salta y Santa Fe. Esto ocurrió pese al anuncio del presidente Mauricio Macri, quien afirmó hoy que el Gobierno acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un adelanto de "todos los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa financiero del año próximo".



En una jornada súper frenética sobre todo después del mediodía, el billete oficial escaló sin freno y barrió con todos los pronósticos de los analistas. En el mercado mayorista, la divisa saltó 8,4% y superó por primera vez sin escalas los $ 32, y los $ 33, para cerrar en los inéditos $ 34.



En horas del mediodía, cuando la jornada transcurría sin grandes sobresaltos pero con un mercado manteniendo su tendencia tomadora, el Banco Central salió a ofrecer en una subasta u$s 300 millones, los que fueron absorbidos en su totalidad.



Fueron los primeros indicios de que la demanda privada se tornaba más firme que en los últimos días entre mayoristas y minoristas (el precio promedio se ubicó en $ 31,6396, y el mínimo precio adjudicado fue de $ 31,6050). Es que en los días previos, la autoridad monetaria había colocado menor cantidad de dólares, a precios más bajos y en dos licitaciones diarias.



Antes de las 13 horas se habían operado apenas u$s 105 millones a $ 31,70 en promedio. A partir de ahí, y con solo u$s 90 millones operados durante las dos últimas horas, el valor de la divisa escaló $ 2,30, especialmente en la última media hora,describieron en la plaza.



"Hubo desconcierto, la espiralización de la suba ha roto todos los pronósticos, pero no veo pánico, solo cobertura por prudencia y cierre de posiciones que vencen el viernes",comentó un operador a ámbito.com.



"Garantizar el financiamiento para 2019 nos va a permitir retomar la confianza y el sendero del crecimiento lo más rápido posible", dijo el Presidente al admitir que la situación económica "genera angustia y preocupación" en la sociedad, pero aseguró que está "tomando todas las decisiones necesarias para cuidar" a los argentinos.



La constante devaluación del peso, la dolarización de carteras por la falta de credibilidad sobre la marcha de la economía, junto con un alto gasto público, una asfixiante inflación y la tendencia recesiva del PBI jugaron en contra en el mercado cambiario.



"Si no se restaura la confianza, esto (del FMI) es sólo patear el problema para adelante. Pretender controlar la dinámica cambiaria de corto a costa de comprometer (el) 2020. El mercado siempre se anticipa, por ende es fundamental que den certidumbre", dijo el economista Martín Vauthier, de la consultora Estudio EcoGo.



• Más presión para el peso: el dólar se aprecia en emergentes



Mientras tanto en el mundo, el dólar se apreciaba frente a la mayoría de las otras divisas mundiales el miércoles, particularmente las de mercados emergentes, debido a que el optimismo por un acuerdo comercial entre México y Estados Unidos dio paso a preocupaciones de que un conflicto comercial entre Washington y Pekín no termine pronto.



El plazo final para comentarios públicos sobre los aranceles propuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a otros productos chinos por un valor de 200.000 millones de dólares será el 5 de septiembre y las nuevas medidas posiblemente entrarán en vigor ese mes.



"Aún hay un largo camino por recorrer, con una nueva amenaza reciente de Trump a automóviles de Europa y la preparación por parte de Estados Unidos de aranceles contra China sobre productos valorados 200.000 millones de dólares", dijo Craig Erlam, analista senior de merados de OANDA, en Londres.



La divisa estadounidense se había depreciado a un mínimo de cuatro semanas durante la noche debido a que los inversores deshicieron apuestas de refugio en el dólar después de que Estados Unidos y México acordaron el lunes cambios al TLCAN.



El dólar se ha depreciado por tres semanas consecutivas, pese a que Estados Unidos está elevando las tasas de interés más velozmente que otras grandes economías.



El miércoles, el dólar se apreciaba un 0,2 por ciento frente al yen, a 111,48 yenes. También subía frente al peso mexicano, al rand sudafricano y a la lira turca.



El billete verde también era respaldado por datos que mostraron que el crecimiento económico de Estados Unidos en el segundo trimestre fue un poco más fuerte de lo estimado previamente, cuando anotó su mejor desempeño en casi cuatro años.



• Blue



En el mercado informal, en tanto, el blue avanzó un 6,1% o $ 2 a $ 35, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liqui", por su parte, subió ayer 63 centavos a $ 31,81.



Por último, las reservas del Banco Central cedieron el martes u$s 449 millones hasta los u$s 54.695 millones.





