En Paseo San Juan el frío te queda bien

Se nos van los días de calor y comienza la temporada donde más actitud necesitamos para salir. Por eso, es indispensable elegir outfits que nos abriguen pero que también acompañen nuestro estilo con mucha onda. Y lo más importante es que podemos apelar a nuestra creatividad para armar nuestros looks ya que con las prendas de esta estación también vienen miles de posibilidades de cortes, texturas, colores y mucho más.

Es por eso que Paseo San Juan trae las claves de sus principales marcas para este otoño-invierno:

• Portsaid en sus últimas tendencias nos acerca una amplia propuesta de estilismos para todas las edades. La colección tendrá cuatro (4) ejes fuertes:

· Comfort zone: comodidad sin sacrificar estilo. A los siempre elegantes colores neutros (off white, gris melange y camel) se le suman los colores terrosos como el brick, y toffe. El marrón, vuelve triunfante. Las texturas como el chenille, la piel, la gamuza y el corderito, no pasan desapercibidos. El corderoy es el rey, va en todo tipo de prendas y lo acompañan el morley y los tejidos acanalados y trenzados en sweaters y polerones.

· Milenial air: se trata de una colección rejuvenecida,que sigue abriendo las puertas al público millennial. Las estrellas son las piezas Sporty: buzos, camperas tejidas con puños elásticos y pantalones joggers con franjas laterales y elásticos. A los estilismo donde predomina un solo color, se le suman los recortes de colores en una misma pieza. Los sneakers se niegan a abandonar nuestro armario y se reinventan siendo el nuevo "objeto de deseo". Destacan además los accesorios como riñoneras, los motivos gráficos y la avalancha de una suerte de logomanía.

· Tailored sense:el leopardo, reptil y cebra son los nuevos básicos para toda hora y lugar. Tartanes, príncipe de gales y cuadros son una de las principales apuestas de esta colección. Las nuevas morfologías apuntan a estilizar al máximo la figura: los pantalones "wide leg" con cintura alta llevan pinzas y cinturones y los blazers son cruzados y más largos. Lo mas "in" son las chaquetas cazadoras. Otro requisito esta temporada es apostar por la técnica de vestir por capas trasladada a la ropa de abrigo y muy presente en el street style internacional.

· Ohnest:el punto de partida de esta colección son buenas causas, proyectos de caridad y el simple deseo de proteger al planeta. Reutilizamos materiales reciclados y evitamos procesos nocivos para el medioambiente. La marca utiliza fibras naturales como algodón orgánico, bambú, tencel y cupro, siendo los procesos de producción completamente libres de tóxicos y contaminantes. Con el uso de fibras naturales, se usan recursos renovables y se preserva el medioambiente por tratarse de materiales biodegradables.

• Ver en este 2019 se basa en dos conceptos:

· Empoderamiento cultural: mixear, probar, animarse. El folclore global llegó para quedarse invitándonos a descubrir una fusión de estampas que hacen estallar cualquier look. Fuerte impronta del animal print en todas sus versiones. Flores invernales, búlgaros, cuadros tradicionales y tartanes junto a detalles artesanales forman un collage perfecto para esta temporada donde más es más. Los lookstotalblack son un musthave. Prendas retro que evocan aires nostálgicos y románticos: faldas midi plisadas, cueros ecológicos en colores suela, hebillas y anudados, encajes y velvets.

· Básicos esenciales: Estilismos netos revalorizan los básicos de siempre. La silueta andrógina y de estilo oversize se destacan en sweaters, abrigos y camperas acolchadas, looks relajados y confortables con una impronta urbano-deportiva.

Con respecto a la paleta, el total look otoñal perfecto lo componen los tonos neutros. Esta gama abarca la dupla blanco/negro, así como también las distintas tonalidades de beige, camel, gris, marrón café y azul marino. La paleta cromática combina colores de lo más terrosos: camel, óxido, naranja y rojo paprika; con los fríos como el petróleo y azul cobalto. El mostaza actúa como acento aportando luz y energía a la colección.

• Ozbeck: En la onda adolescente, los colores fuertes y llamativos como el amarillo, naranja, fucsia, mostaza ,el animal print y los brillos serán la tendencia para esta temporada.

• Lady Stork presenta "Rock your Shoes", colección que se destaca por la diversidad de estilos y modelos que te dan la versatilidad para todos los looks. Desde botinetas texanas confeccionadas con un mix de cueros graneados y charolados hasta borcegos metalizados y botas militares refinadas con hebillas, tachas, correas y detalles de piel, ideales para darle energía y personalidad a tu look casual-urbano. Además de los clásicos que nos caracterizan por su confort, la línea deportiva instalada en la moda cautiva por su comodidad y simplifica al momento de pensar tu outfit del día a día. Tanto los stilettos y las botas de caña alta con taco y plataformas siguen seduciendo esta temporada, siendo los favoritos para los looks más elegantes y distinguidos en una ocasión especial.

Sea lo que elijas esta temporada siempre recordá ponerle onda y actitud para armar tus outfits que es lo principal para que todo te quede bien.

