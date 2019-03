En la Feria de Emprendedores, Baistrocchi planteó soluciones para el sector

"Creo que necesitan un espacio con más servicios para ofrecer su producto, para poder mostrar lo que hacen, un lugar de paso donde puedan vender. Tenemos pensado trabajar en esto, el Activar la Ciudad que nosotros proponemos tiene que ver con activar la cultura, el comercio, los emprendedores. Es muy importante porque esta gente genera su propio trabajo y no está pidiendo nada, entonces tenemos que darle las herramientas y la garantía de que van a poder seguir haciendo esto y vender lo que hacen", dijo Baistrocchi.





Luego mencionó que junto a su equipo trabajan en tres ejes transversales donde se incluye la recuperación de espacios públicos, que es muy importante. "En esto tienen mucho que ver los emprendedores porque podrán estar en estos espacios públicos y seguir aportando ingresos a sus familias. Esta gente no viene a pedir trabajo, ellos ya trabajan y lo que necesitan es que les demos una mano para tener un lugar transitado donde poder vender", aseguró.





Junto a las emprendedoras de Amas de Casa del País, Laura Vera, su presidenta, dijo que estas ferias, iniciativa del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico, a través de la Secretaría de Industria y Comercio, son muy importantes para estas emprendedoras ya que las ayudan a vender y a mejorar la calidad de vida de sus familias.





"La idea de Baistrocchi de recuperar espacios públicos para dedicarlo en forma permanente a los emprendedores me parece muy buena, porque lo que antes podíamos hacer en la peatonal ya no se puede. Entonces me parece muy bueno como iniciativa, más aún con la situación económica compleja que tenemos, y tenemos que generar estos puestos de trabajo alternativos con la economía social", dijo Vera.