En Jáchal, celebran una obra clave para una escuela técnica

Un proyecto anhelado durante mucho tiempo por docentes y alumnos de la escuela insignia de Jáchal en formación de técnicos agropecuarios y agro- industriales finalmente pudo concretarse. El cierre del predio de 19 hectáreas de la Escuela Videla Cuello se logró gracias al esfuerzo público-privado del que Minera Andina del Sol formó parte, aportando los materiales de construcción, mientras que la mano de obra estuvo a cargo del Ministerio de Educación de la provincia.





Esta obra quedó inaugurada durante el lanzamiento de la Fiesta Departamental de la Industria que desde hace 11 años organiza la escuela. Fue un emotivo acto al que asistió toda la comunidad educativa y también el ministro de Minería, Alberto Hensel; el intendente de Jáchal, Miguel Vega; el director del establecimiento, Iván Jácome; el director de Relaciones Institucionales y Comunitarias de Yamana, Mario Hernández; y el superintendente de Relaciones Comunitarias de Minera Andina del Sol, Alberto Abecasis.









"Nuestra intención es trabajar con las instituciones en aquellos proyectos que sean sustentables a largo plazo, que signifiquen un aporte real y perdurable para el desarrollo de las comunidades. Y creemos que la educación es uno de esos pilares fundamentales, por eso no dudamos en apoyar esta iniciativa que proviene de esta importante institución educativa de Jáchal", destacó Alberto Abecasis. Por su parte, Iván Jácome, director de la Escuela Videla Cuello, señaló que "hace casi dos años, cuando me hice cargo de la escuela, me encontré con sectores abandonados, descuidados de nuestro predio que está en la localidad de San Isidro, a 15 kilómetros del centro de Jáchal.









Cuando empezamos a equipar los sectores didácticos vimos la necesidad de hacer el cierre perimetral por seguridad para los chicos y para cuidar todos los elementos valiosos que tenemos para trabajar y aprender". Jácome recordó: "Nunca dudamos en acudir a la empresa para que nos ayudara con este proyecto porque hace unos años nos donaron una estación meteorológica y siempre están atentos a nuestros pedidos. Hoy la satisfacción y gratitud hacia Minera Andina del Sol es total".





En este caso, el aporte de la compañía se efectuó dentro del Programa de Fortalecimiento de las instituciones educativas y consistió en: 188 rollos de tela romboidal; 470 postes de cemento olímpico; 6 esquineros de cemento; 12 rollos de alambre galvanizado; 19 rollos de alambre de púa; 125 tensores; 80 varillas de hierro; 85 bolsas de cemento y 24 caños.









En la actualidad, asisten 415 alumnos que cursan los 7 años del nivel medio y egresan con el título de Técnicos en Tecnología de los Alimentos. En la escuela tienen jornada completa, con desayuno, almuerzo y merienda, y cuentan con 9 sectores didáctico-productivos (granja, huerta, laboratorio, etc).









A ellos se suman 97 estudiantes que cursan alguna de las dos tecnicaturas, de 3 años de duración, que también ofrece esta escuela en el turno vespertino: Técnico Superior en Turismo y Técnico Superior en Gestión de las organizaciones agropecuarias y agro-industriales. Durante las jornadas, alumnos y docentes exhibirán los resultados de su aprendizaje, tal como vienen haciendo desde hace 11 años. También participarán de charlas prácticas a cargo de profesionales del sector, asesoramiento sobre líneas de financiamiento, remate de ganado, exposiciones de empresas productivas, y finalizará con un fogón de camaradería con elección de la reina departamental de la industria, música, actuaciones escolares y comidas típicas.