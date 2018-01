En Exclusivo, la madre del niño quemado: "Subí las selfies porque estaba alegre, mi hijo mejoraba"

En medio del escándalo por las polémicas selfies que publicó la madre del niño de 9 años que se quemó con pólvora para Navidad, la repudiada en las redes sociales, Gisel Ávila habló en exclusiva con N8. La mujer argumentó que los médicos le pidieron que estuviera alegre y que ella se sacó las selfies porque "estaba feliz por la recuperación favorable de su hijo".





"Sabía que mi hijo no estaba grave porque se mejoraba cada día y por eso me saqué las fotos, porque estaba feliz", remarcó Gisel. La mujer le respondió a la gran cantidad de lectores de sanjuan8.com que la repudiaron fuertemente por su accionar y les dejó claro que "no tuvo mala intención".





A raíz de semejante revuelo, el Estado intervino y le quitó momentáneamente la custodia protectora de los niños, dándosela a la abuela de los pequeños.