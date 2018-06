En el hospital Cantoni harán cirugías uroginecológicas con alta demanda

Un camino más para fortalecer la periferia es ofrecer intervenciones quirúrgicas que hasta hoy, sólo se llevaban adelante en el hospital Rawson o en el Marcial Quiroga. El hospital Federico Cantoni viene dando esos pasos para que las esperas de años, en algunos casos, tengan un final feliz. El trabajo comprometido, desde los directivos hasta el último de los miembros del equipo médico y administrativo, logró que una mujer fuera la primera en operarse por esta patología en el nosocomio pocitano.





"Fue una técnica quirúrgica innovadora, mínimamente invasiva, para reparar la uretra en una paciente que sufre incontinencia de orina. Se coloca una malla por debajo de la uretra solucionando el problema de la paciente. Es una cirugía que ya se practica en San Juan, pero sólo en el hospital Rawson", destacó la médica cirujana Dra. Andrea Savatzki, responsable de la operación.





"En este caso, se trató de una paciente obesa, diabética, hipertensa y menopáusica de hace más de 15 años que sufría episodios de pérdida de orina frente a moderados y mínimos esfuerzos. Es una cirugía corta en tiempo, que no demanda demasiados días de internación, de poco sangrado y bajo riesgo por lo tanto estaba indicado en este caso.





La paciente toleró muy bien la cirugía y el post operatorio fue muy favorable por lo que se le dio el alta pudiendo orinar sin ningún inconveniente, ni sangrado", puntualizó la profesional.





Al lado de la Dra. Savatzki estuvo acompañándola la Dra. Mercedes Maidana quien resaltó que, al tratarse de una paciente afiliada a PAMI, los tiempos fueron más amplios de lo esperado.





"La cirugía se venía planeando hace tiempo, pero los tiempos del PAMI no son cortos y tuvimos que esperar. Al tener la malla en nuestras manos, la analizamos, comprobamos su calidad y nos dimos cuenta que es similar a la que usan los cirujanos en otras intervenciones y estamos estudiando si esas mismas las podemos adaptar para hacer más operaciones como esta porque si no, no puede estar al alcance de muchas más personas que sufren de lo mismo", destacó Maidana.





"Tenemos varios pacientes que llegan al hospital con problemas de incontinencia o prolapso y de ahí empezó a surgir la necesidad de empezar a hacer este tipo de cirugías. La intervención es sumamente sencilla, mínimamente invasiva y el procedimiento es muy fácil, es una pequeña incisión y la colocación de la malla nos llevó muy pocos minutos. Antes los pacientes tenían que hacer largas colas y pasaban años para buscar una solución definitiva a su problema en el hospital Rawson y ahora tenemos la posibilidad de atenderlos más fácilmente desde nuestro hospital Cantoni y sabemos que vamos a tener una alta demanda de pacientes cuando se conozca que se realizan estas cirugías en Pocito", apuntó la Dra. Maidana.