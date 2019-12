En el comienzo de temporada de colonias, hay sólo 18 natatorios habilitados

Hasta cumplido el plazo de la presentación de la solicitud, en total 36 se inscribieron, de los cuales 18 ya recibieron la habilitación por parte de la División de Saneamiento del Ministerio de Salud Pública.





Los restantes 18 recibieron observaciones en algunos de los servicios de la parte higiénico sanitaria, como por ejemplo poner en condiciones la pintura de la pileta, los baños o la colocación de las puertas en las piscinas, entre otras. Los clubes y campings que se encuentren en estas condiciones, podrán abrir sus puertas pero deberán realizar las modificaciones que les solicitan desde Saneamiento, durante el plazo estipulado, para obtener la habilitación correspondiente.





Natatorios habilitados para la temporada 2019-2020





· Camping Las Moras





· Camping Del Bono Beach





· Club Banco Hispano





· Sindicato de Trabajo Luz y Fuerza (El Paraíso)





· Club Ausonia





· Club San Juan Lawn Tenis





· Colegio Médico de San Juan





· Club Santa Lucía





· Piscis Natación





· Piscis 25





· Balneario Las Viñas





· Complejo El Palomar





· Camping Círculo Oficial y Agentes de Policía –CESAP





· Camping ATSA





· Club Deportivo UVT





· Club Deportivo Obras Sanitarias





· Camping Sindicato de Empleado de Comercio SEC





· Camping UDAP





¿Cómo deben hacer aquellos natatorios que aún no presentan la solicitud?





Hasta principios de enero, Salud Pública recibirá los pedidos, pero no podrán inaugurar la temporada de pileta hasta efectuar la inscripción pertinente. Inspectores recorrerán los clubes para solicitar los papeles correspondientes y, en caso de no tener las habilitaciones de la cartera pública, se labrará el acta de infracción.





Las mismas serán elevadas al juez de Faltas en turno y los valores estarán por encima de los $15.000, además de que el seguro no les brindará cobertura en caso de un accidente si no cuentan con la habilitación correspondiente. Es por esto que desde Saneamiento sugirieron a los natatorios a no abrir si no están habilitados y presentar los papeles pertinentes.





Los requisitos, son: tener guardavidas, con habilitación, médico para la revisión, servicio de emergencias y la certificación de la instalación eléctrica. Además, las piletas deben estar en condiciones: pintura, el círculo rojo en la parte más honda y baños habilitados. Se hará mucho hincapié en la cloración del agua y en que se respete la limpieza, una vez a la semana.