En Caucete cerraron merenderos, pero la Provincia se hará cargo

Un gran revuelo y mucha bronca se vivió en Caucete luego de que, en las elecciones generales del pasado domingo, el intendente de Cambiemos, Julián Gil, perdiera su cargo frente a la candidata del oficialismo Romina Rosas. Es que horas después de la derrota, el propio jefe comunal mandó a cerrar los merenderos de la zona, dejando a cientos de chicos desamparados.













Para que estos niños no se queden sin la porción de alimentos, que en ocasiones es la única que tienen, el Ministerio de Desarrollo Humano prometió que no los desamparará y que se habrá cargo de la situación. Al respecto, secretario de Promoción Social, Lucio González, aseguró que "estamos garantizando el funcionamiento de los merenderos en Caucete. Una cuestión política no debe afectar lo que ocurre con los chicos en cada uno de los departamentos. Lo vamos a trabajar también con la intendenta electa Romina Rosas", remarcó.













En ese sentido, González destacó que están trabajando para que este tipo de políticas se ejecute, por sobre los resultados obtenidos en las generales del pasado 2 de junio. Entonces, el control que se realiza en cada merendero de la provincia se verá reforzado, en este sentido.