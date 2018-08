En 2018 hubo 11 heladas más que otros años: habrá más descensos bruscos de temperatura

/// Por María Eugenia Vega





El frente frío que ingresó nuevamente este jueves, y que se siente en superficie, será habitual para lo que resta de agosto; por lo menos así lo indicó el climatólogo Germán Poblete en Levantate. Este mes se despedirá inestable con la imprudente perturbación de una masa de aire helado, al menos una vez por semana.









Durante este jueves, se espera que el viento Sur se intensifique sobre la tarde noche, pero no tendrá la fuerza del viento que irrumpió la semana anterior. Sin embargo provocará que la máxima del viernes llegue a 15°C. Lo cierto es que esta situación cambiará sobre el sábado. Si bien, la mañana estará helada, el sol se ocupará de revertir la situación. Para el domingo, la máxima podría subir a 25°C.













Este invierno fue uno de los más fríos de la década. Hubo cerca de 11 heladas más de las habituales y eso se sintió, sobre todo en las mañanas, cuando se registraron temperaturas bajo cero que no son comunes en San Juan. Esta situación había sido avizorada por el climatólogo, cuando le anticipó a este medio, antes de que comenzara la época invernal, que sería un periodo muy crudo. Lejos quedó el recuerdo del verano duro que no se iba. Ahora, el frío no cederá fácilmente su lugar.