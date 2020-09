Eliminarán la presencialidad para la supervivencia ¿Cuántos sanjuaninos ingresan al nuevo sistema?

Este jueves, se anunció la puesta en marcha la Plataforma federal del Certificado Digital de Hechos Vitales que permitirá a los jubilados y pensionados no ir hasta los bancos para certificar la fe de vida. En San Juan, cerca de 120 mil titulares serán parte del nuevo sistema que se implementará en 90 días.

Raúl Romero, titular de ANSES UDAI Rawson, contó que desde diciembre este trámite será automático y permitirá simplificar el cobro a todos los beneficiarios. El anuncio se da a días en que se definió extender la suspensión de la presentación de la fe de vida hasta noviembre.

Antes de la pandemia los jubilados y pensionados debían recurrir personalmente, o a través de sus apoderados, a los bancos a reportar la supervivencia. Dependiendo de la entidad algunos eran dos veces al año, cada tres meses o hasta mensualmente.

Con esta nueva modalidad se eliminará todo este trámite ya que la plataforma permitirá tener pruebas de vida de manera automática. La misma está a cargo del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), que trabaja en conjunto con el Ministerio de Salud y la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Además, contará con una articulación federal con los registros civiles de todo el país, PAMI, instituciones financieras y otros organismos públicos y privados. Esto posibilitará contar con información digital en tiempo real.

Romero remarcó que el ingreso a esta plataforma se hace con la bases de datos que ANSES tiene a nivel nacional por lo que los jubilados no debe hacer ningún trámite. “Es importante que los titulares o apoderados sepan que no tiene que ir o pagar por nada relacionado con este cambio de modalidad. Además, volvió a remarcar que desde la repartición no se contactan de manera presencial, no se visita las casas o se hacen llamados telefónicos a particulares”, sostuvo el titular de la UDAI Rawson.