Elegir, el gran desafío

Danza de nombres y juego de lealtades, eso es lo que sucede en el seno de cada fuerza política. El lugar ocupado en una lista es clave para saber casi con exactitud las posibilidades que tendrá ese candidato que; de ser electo tendrá cuatro años de gracia. Si la gracia, es decir los votos, lo acompañan podrá vivir sin sobresaltos uno de los tiempos económicos más duros que jamás recuerde la historia de nuestro país. No solo es potestad de quien detenta el poder elegir a los más capaces y despegarse de los ventajistas, es la realidad que se vive en cada frente electoral y partido político sin excepción.

No solo se trata de proyectos políticos, ideas y planes de gobierno; ese planteo solo se lo hace el que lidera el pelotón y los militantes partidarios; pero debemos decirlo, existe también el interés de un gran número de seguidores y oportunistas, por ser considerados para salvarse de los efectos de las políticas que a la gran masa del pueblo afectan. Es decir, se acercan a la política para salvarse.

Las escuelas de formación política de los partidos han sido las educadoras de un numeroso grupo de personas que han abrazado una causa de acuerdo una convicción, al reconocimiento de una historia y a una proyección y es a ellos a los que se les debe respeto, son los que más allá de las personas van detrás de esos objetivos sin importar quién los ejecute y la lealtad resulta un modo de vida. Podrás estar de acuerdo o no con el proyecto, lo que no podrás criticar jamás es a los defensores de esas ideas que llevan años pregonándolas.

Ahora bien...¿qué pasa con los paracaidistas?, esas personas que se encontraron con una realidad de golpe, por amistad, cercanía o especulación y que vieron en la política una gran oportunidad para acceder a un lugar de privilegio? A esas personas la gente identifica y son, muchas veces, las grandes responsables de los fracasos.

La lealtad debe ser una práctica que se aplique al ciudadano, es a la gente a la que debemos nuestra dedicación, esfuerzo y trayecto en la política y no al político de turno que me garantiza un buen sueldo por cuatro años. Los aspirantes a cargos electivos deben mostrar los avales de gestión y si no la hay (no necesariamente hayan ocupado cargos públicos) por lo menos deben mostrar la verdadera convicción para trabajar en favor de la gente.

Los grandes dilemas en la conformación de las listas, en estos últimos días, ha tenido a los partidos políticos y frentes electorales en la disyuntiva de esa decisión. En muchos casos lograron tamizar a los oportunistas y en otros no.

Ahora la posta la tenemos los ciudadanos, el voto es la única herramienta para también hacer esa valoración. Una vez más iremos a votar los cargos provinciales y ya tenemos claro que el elector no vota promesas, el elector plebiscita gestiones, es decir somete a consideración lo que se ha hecho, si gusta se traduce en votos y si no respondió a los mínimos requerimientos o expectativas planteadas la decisión popular no acompañará y se aparecen los aprovechados, sépanlo también el votante lo advierte y reconoce.

El mes de febrero será crucial para que los precandidatos presenten credenciales ante la gente, y seremos los sanjuaninos los que en pleno uso de facultades democráticas, definamos el futuro de cuatro años de gobierno