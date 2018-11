Elecciones San Juan 2019: 22 partidos provinciales y 12 municipales están en carrera

Desde la Secretaría Electoral informaron que otros 6 frentes municipales están en formación, esperando a obtener la personería jurídica. Pero hasta el momento no se sabe si podrán conseguirla o no. Es que para lograrla deberán conseguir primero de manera provisoria la adhesión al partido de al menos 1000 electores. Luego, el reconocimiento definitivo será con la acreditación de al menos 2215 afiliados, basado en el apoyo de 4 electores cada 1000 del último padrón oficial. Este último requisito es exigido también para que los partidos no caduquen.





Los sanjuaninos que estén en el padrón electoral, deberán votar gobernador, vicegobernador, diputados provinciales, intendentes y concejales en marzo o principio de abril en las PASO y las generales en junio, según anunció hace unos días Uñac.





Listado de partidos provinciales con personería federal en secretaria electoral provincial:





· Bloquista

· Cruzada Renovadora

· Justicialista

· Movimiento De Integración Y Desarrollo (M.I.D.)

· Unión Cívica Radical

· Conservador Popular

· Producción Y Trabajo

· Dignidad Ciudadana

· Popular Participativo (Provincial Únicamente)

· Movimiento Vida y Compromiso (Mo.Vi.Com.)

· Unidad y Progreso

· Frente Grande

· Compromiso Social

· Convicción Federal

· Pro - Propuesta Republicana

· Partido Del Trabajo Y Del Pueblo

· Nueva Izquierda

· Nueva Dirigencia

· Partido Socialista

· Partido Fe

· Acción Por Una Democracia Nueva (A.D.N.)

· Política Para La Integridad Social (PAIS)





Por otro lado, las elecciones nacionales en las que se elegirá presidente, vicepresidente, tres diputados nacionales y un parlamentario del Mercosur (en el caso de San Juan) tendrán lugar el 11 de agosto y las generales el 27 de octubre.





Para esta instancia, hay 21 partidos oficializados en San Juan, 2 en proceso de formación y otros 2 que se acercaron por la Secretaría Electoral para averiguar sobre los requisitos de presentación.