El "vidente sanjuanino" acertó en su presagio: "Estoy shockeado, todavía no caigo"

/// Por Bárbara Ardanaz

El jueves 21 de junio, Santiago escribió a las 9.52 en su cuenta de Facebook una premonición: Argentina perdería 3-0 ante Croacia, pero Nigeria le ganaría a Islandia y en la última fecha le ganaríamos "muy justo" a los africanos y clasificamos con lo justo.





Santiago Staiger vidente sanjuanino (2).jpg





Todo lo que soñó Santiago se cumplió: Croacia ganó 3-0 a Argentina, Islandia perdió 2-0 ante Nigeria y la Selección le ganó esta tarde 2-1 a los africanos. "No entiendo nada, no lo puedo creer, es muy raro todo", dijo emocionado a sanjuan8.com, minutos después del final del partido que hizo que la Albiceleste ingrese a octavos de final.





Pero hay un animal que dio su pronóstico y que es el sucesor del pulpo alemán Paul, se trata del "gato ruso Aquiles", que predijo los éxitos de Rusia y Brasil, pero adelantó que Argentina perdería ante Nigeria y quedaría eliminada del Mundial. Sobre la aparición pública y las predicciones del felino sordo y ciego dijo "soy alérgico a los gatos, pensé que era mufa y que perderíamos".





Santiago disfrutó de la victoria de Argentina ante Nigeria con sus amigos en la casa de uno de ellos. "Soy muy cabalero, a veces me cambio de lugar con las personas con las que estoy mirando el partido", aseguró.





vidente sanjuanino mundial santiago (2).jpg





Sin embargo, al momento de adelantar qué sucederá el próximo sábado cuando la Selección se enfrente ante Francia, resaltó que "no quiero decir nada, con esto es demasiado, ahora no sé qué voy a hacer, todavía no caigo". Queda esperar que en alguna de las cuatro noches restantes, el "vidente sanjuanino" pueda soñar con el futuro de Argentina en octavos de final y calmar la ansiedad de los hinchas.