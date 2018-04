El Valle de la Luna fue postulado como una de las siete maravillas naturales del país

Los argentinos podrán elegir las siete maravillas naturales del país gracias a una nueva campaña lanzada hoy por la organización "New 7 Wonders", que permitirá a través de una votación online seleccionar para abril del año que viene los símbolos de la naturaleza más representativos. Una de las candidatas el Valle de La Luna, en el departamento Valle Fértil.

"Queremos hacer historia juntos, crear entre los argentinos memoria nacional y global respecto a nuestro patrimonio", aseguró hoy Carlos Vetere, director de Siete Maravillas Argentinas.

Y agregó que "hay muchísimas maravillas en Argentina, pero buscamos sólo siete cosas que sean símbolos para representarse como población".

Según explicó Vetere, "se buscará fomentar tres ejes básicos: el conocimiento, porque uno no puede cuidar lo que no conoce; la participación, para que la gente elija democráticamente sus símbolos; y también la unión, porque creemos que esto elimina las diferencias entre las personas".

La elección de las maravillas naturales tendrá cuatro instancias. A partir de hoy se habilitó la votación para las nominaciones públicas hasta comienzos de junio, con la posibilidad de incluir más de 200 lugares naturales.

Desde el 7 de junio y hasta el 21 de agosto se definirán los 77 prefinalistas por medio de los sufragios.

Luego, un panel de expertos en turismo, periodismo, fotografía y arte de Maravillas Naturales Argentinas elegirán a 28 finalistas, mientras que en setiembre se iniciará la segunda votación, la cual se extenderá hasta abril de 2019.

Jean Paul de la Fuente, director comercial de "New 7 Wonders", destacó que esta votación "es una oportunidad para debatir, discutir y elegir cuáles son las maravillas de este hermoso país" y explicó que "vendría a ser el hijo de las campañas mundiales que hicimos para votar las 7 Maravillas Naturales del mundo".

La campaña "New 7 Wonder of Nature" que tuvo lugar en el 2011 contó a las Cataratas del Iguazú entre las siete elegidas. Este es el antecedente global de la votación que se hará en el país.

El éxito de Cataratas tuvo un "impacto grande y concreto" en su visibilidad en todo el mundo y en el aumento sostenido de sus visitantes, explicaron desde la organización.

"Genera un muy buen impacto económico en las zonas por el turismo. La gente que vota luego quiere ir a conocer los lugares", aseguró de la Fuente.

El sitio www.7mar.com.ar está disponible desde hoy para realizar la votación y es totalmente gratuito.

Télam