El socio chino de Veladero estuvo en San Juan y se reunió con el gobernador

Veladero es la primera empleadora privada de la provincia y representa el 25% del producto bruto sanjuanino. El año pasado Shandong Gold adquirió su partición accionaria en 960 millones de dólares, la inversión china más importante que se haya realizado en el país hasta el momento y la primera que se haya efectuado en San Juan. Cabe destacar que, con el ingreso de capitales chinos, la mina sanjuanina pasó a llamarse Minera Andina del Sol.

Shandong Gold es el primer productor de oro en China y uno sus objetivos estratégicos es pertenecer al grupo de las 10 mayores empresas productoras de oro en el mundo, de manera que la presencia de su presidente en la provincia representa nuevas posibilidades de generar intercambio cultural y comercial entre San Juan y China.

Chen Yumin es de nacionalidad china, doctorado e investigador de aplicaciones de Ingeniería Minera en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Beijing. Además, es vicepresidente de la Asociación China de Oro, vicepresidente de la Asociación Minera de China, presidente de la Asociación de Oro de Shandong y miembro del Consejo de la Bolsa de Oro de Shanghai.

Yumin se ha destacado por sus investigaciones relacionadas a la minería que le han valido premios y distinciones en el mundo. El proyecto "Tecnologías clave de la minería de alta eficiencia y garantía de seguridad para grandes yacimientos de metal submarino", dirigido por Chen Yumin, ganó el segundo premio del Premio Nacional de Progreso Científico y Tecnológico.

Acerca de Shandong Gold

Fundada en el año 1996, Shandong es la empresa líder de China en minería subterránea y el mayor productor de oro en el país. Cuenta con 23.000 trabajadores en China y posee un capital de mercado del orden de los US$ 9.600 millones de dólares. La compañía es reconocida por su innovación tecnológica y por aplicar prácticas medioambientales responsables, así como por su abierto enfoque a buscar cooperación global.

Shandong se dedica a la construcción ecológica con los valores iniciales de "proteger las montañas y los ríos, contribuyendo a la familia del planeta Tierra", avanzando en el camino del desarrollo sostenible y ecológico. En China ha sido distinguida por contar con 11 minas con los honores de "mina verde". En tal sentido, la empresa promueve el espíritu para la "búsqueda de la excelencia y la innovación emprendedora" con los valores fundamentales de "la equidad, la transparencia, la honestidad, la responsabilidad, la tolerancia y la armonía".

Chen Yumin, el presidente de Shandong Gold Co. Ltd, compañía minera china propietaria del 50% de Veladero, visitó por segunda vez la provincia de San Juan, ya que en la primera ocasión aún no se concretaba el acuerdo de cooperación estratégica para la adquisición de Veladero. En el marco de su visita, Yumin mantuvo un encuentro con el gobernador Sergio Uñac con quien estuvo reunido en China un año atrás.