El secretario de Deportes de la Nación visitó al gobernador Sergio Uñac

El encuentro tuvo lugar en Casa de Gobierno al mediodía de este martes, oportunidad en que el gobernador recibió los saludos protocolares del secretario de Deportes de la Nación, Diógenes de Urquiza Anchorena, acompañado por su par sanjuanino, Jorge Chica.

El diálogo entre los funcionarios giró en torno al deporte y su importancia en una provincia como San Juan, donde funciona como política de estado y es valorado como "un gran articulador social que genera puestos de trabajo genuino e igualdad de oportunidades para todos", de acuerdo con las propias declaraciones de Uñac.

"Vine a conversar de deportes con Sergio (por Uñac) y a felicitarlo por la Vuelta a San Juan. Me gusta mucho el ciclismo y lo que vi en la inauguración de la competencia fue impresionante. Ayer vi una carrera de las más lindas que aprecié en mi vida, corrida entre montañas, con los espejos de agua que hicieron todo espectacular. Estar presente en una competencia hace dimensionar y tomar real magnitud sobre la velocidad a la que se transportan los ciclistas, más de 100 km por hora", contó el funcionario.

La entrevista transcurrió amenamente, y en ese marco de Urquiza Anchorena agregó que "nunca había estado en un evento deportivo con semejante ola de calor, muy duro, lo que hace más meritorio el trabajo de los deportistas", explicó el secretario nacional.

"A mí me gustan mucho todos los deportes y los disfruto, tengo la suerte de ser amigo de Walter Pérez, del Pampa y de los Curuchet. He viajado a varios juegos olímpicos y ver el ciclismo en San Juan es un verdadero lujo. Con Sergio reflexionábamos sobre este deporte en la provincia, que además de ser un clásico, la actitud de la gente en la calle no tiene precio. Uno puede hacer la mejor obra de arte, pero si la gente no acompaña falta la mitad. Y aquí en San Juan la gente acompaña al ciclista", finalizó de Urquiza Anchorena, quien hoy también asistió a presenciar la vuelta.