El SEC pide a los comerciantes que entreguen canastas con alimentos a los empleados

La secretaria General del SEC, Mirna Moral, informó que, hasta el momento, son tres supermercados multinacionales los que pagarán el bono navideño: Carrefour ($6.500 más canasta); Cencosud ($5.300 más canasta) y Walmart y Changomas ($5.100). El resto de los comercios, sumergidos en la crisis económica nacional, aún no manifestó si otorgará o no el plus a sus trabajadores y el sindicato buscará que les otorguen ese reconocimiento al desempeño diario.





Por otro lado, comentó que solicitarán que, en vez de entregarles una caja navideña, les den una canasta con alimentos básicos, entre ellos arroz y fideos, además de un pan dulce, por considerar que cubre más las necesidades de una familia.

¿Qué pasará con el comercio el 24 y 31 de diciembre?





Mirna Moral contó que, si bien aún no dialogó al respecto con el presidente de la Cámara de Comercio de San Juan (CCSA), Hermes Rodríguez, espera reunirse en los próximos días con las distintas Cámaras para conciliar un acuerdo.





La secretaria explicó que la ley indica que los empleados de comercio deben retirarse antes de las 17 de los negocios. Es por esto que en años anteriores acordaron el horario de salida entre las 14 y las 16.





Para estas fiestas esperan llegar a un mismo acuerdo y, para aquellos negocios que no lo respeten habrá grupos de inspectores y directivos del sindicato que recorrerán diferentes zonas, para finalmente colocarse en la puerta e "impedir el ingreso a las personas que no entienden que el empleado debe estar afuera a las 17", dijo a Canal 8.