El sanjuanino Martín Ferres acompañó a Coldplay en los recitales en La Plata

Martín Ferres, el sanjuanino que brilla en la banda Bajofondo, que lidera Gusstavo Sanaolalla, se dio el lujo de tocar nada más y nada menos que con los británicos Coldplay. Fue durante los dos conciertos que dieron en el Estadio Único de La Plata.





El músico y compositor local, conocido a nivel mundial, compartió en Instagram las sensaciones que tuvo al compartir escenario con el grupo que la rompió en Argentina, tocando De música ligera, de Soda Stereo. "Dos noches hermosas y para el recuerdo. Un gran honor acompañar a los capos de @coldplay en una milonguita que compusieron especialmente para Argentina. La música nos acerca y nos une", posteó.





Una joya de la tierra del sol y del vino





Martín Ferres es un Músico y Compositor Argentino nacido en San Juan el 1 agosto de 1976, y forma parte de integrante del grupo Bajofondo. El bandoneonista desarrolló sus estudios universitarios en el departamento de música de la Facultad de Filosofía, Humanices y Artes de la Universidad Nacional de San Juan en 1997 y se trasladó a la Capital Federal para continuar con sus estudios de forma particular con el Mayor Rodolfo Mederos.

A lo largo de su carrera integró diversos ensambles de música contemporánea y tango, fue invitado especialmente a tocar junto a la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan.

Realizó cursos de composición e interpretación dictados por los integrantes del Arditti String Quartet, el compositor Richard Lerman y el Mayor Francisco Kröpfl, entre otros.

Compuso y dirigió música en tres momentos, estrenada en el Auditorio Juan Victoria3​ de la provincia de San Juan; Esta Obra fue invitada al Festival Internacional Experimental realizado en el C.C Ricardo Rojas (Buenos Aires), junto con Elude (una violinista), también de su autora y dirección. Ambas obras fueron declaradas de interés cultural por la Provincia de San Juan.

Compuso la obra multimedia "Deriva" para bandolón, electrónica y vídeo, estrenada en el marco del III Festival Internacional de Buenos Aires y repuesta en el IV Festival Buenos Aires Tango.

Compuso la pieza radiofónica "...Elio! " (Animación auditiva a 8 canales), la misma fue desarrollada en el LIPM (Laboratorio de Investigación y Producción Musical) a cargo del Mº Julio Viera y presentada en el Centro Cultural Recoleta.

En Co-producción con la Dirección de Música del Gobierno de la Ciudad y en el marco del Festival "Buenos Aires Nácar" realizó un mes de funciones de la obra Deriva en la sala Ernesto Bianco del Centro Cultural San Martín.

Fue convocado por el CETC (Centro de Experimentación del Teatro Colón) para el ciclo Instantáneas realizando, junto a Ana Garat y Pilar Belmonte, una obra de danza-música estrenada en julio de 2003 en el mencionado teatro.

Así mismo fue acreedor de la Beca Nacional de Música 2003, del Fondo Nacional de las Artes, desde esa fecha trabajó en proyectos de danza con los coreógrafos Ana Garat, Pilar Belmonte, Gerardo Litvak y Roxana Grinstein, entre otros.

Realizó música para producciones vinculadas con: el Teatro Colón, la sala Martín Coronado (Teatro San Martín), el Teatro Alvear, el Ballet del Teatro San Martín, así como Festivales Internacionales de Danza y Teatro.

Desde 2003 integra, como Bandoneonista, el colectivo Bajofondo, con el mismo se presentó en importantes festivales y teatros de Latino-América, Estados Unidos, Europa y Asia, obteniendo el Premio Grammy Latino en el rubro "Mejor Grupo de Pop Instrumental". El Disco Mar Dulce (2007) alcanzó el Galardón de Disco de Platino en Argentina, Uruguay, Disco de Oro en Grecia y el Premio Gardel (2008) a mejor disco de Tango Electrónico.





La historia de la música de Soda en los recitales de Coldplay





El año pasado, en una conferencia de prensa, a la pregunta de qué canciones de América latina le gustaban a la banda, Chris Martin sorprendió citando a "De música ligera", de Soda Stereo y "Agua de beber", de Vinicius y Jobim. Días atrás, en la prueba de sonido previa al show en Brasil,Coldplay tocó el clásico de Soda, alguien lo filmó y así la sorpresa se reveló antes de tiempo. Pero, ¿qué pasó en el medio? La banda empezó a pensar seriamente en interpretarlo una vez que se cerraron las últimas dos fechas del tour, precisamente en el Estadio Único de La Plata, la misma sede de las primeras dos. Se contactó con el managment de Soda Stereo y cursó la invitación para que Zeta Bosio y Charly Albertitocaran la canción con Coldplay. Pero como el baterista ya tenía agendada una conferencia en Asunción, con el título Latinoamérica sustentable y en calidad de presidente de la Fundación R21, el convite no pudo concretarse.





Precisamente desde esa ciudad Alberti nos cuenta sus impresiones de este homenaje triple que cursó Coldplay: a Soda, al público argentino y a al de América latina también. "Son esas cosas que no dejan de emocionarte y de sorprenderte -cuenta-. Estoy muy agradecido por este homenaje y porque nos tengan presentes. Y viendo los videos que me pasaron mis amigos, no deja de emocionarme la reacción de la gente y el cariño que le tienen a Soda."





Desde que empezara a rodar el espectáculo Séptimo Día, que une al Cirque du Soleil con el trío argentino, el gigante parece haber despertado. "Más allá del espectáculo del circo, que es algo magnífico, volvimos a recibir discos de oro, platino y doble platino en toda Latinoamérica. Y es que Soda vuelve a generar esta clase de reacciones cada vez que se mueve."





Si bien Charly Alberti y Chris Martin aún no se conocieron personalmente, sí tienen un amigo en común, el polista Nacho Figueras. "Por lo que me contó Nacho están muy felices con el país y con la energía de la gente. Les encanta Argentina y lo están demostrando."