El revuelo en la escuela por el nene trans se debió a la falta de diálogo

La profesional explicó que el tema se trató desde el gabinete que tiene la escuela, ya que es una institución privada. La contención se dio no sólo en los más chicos, sino también en los más grandes. Pero para Gutiérrez, faltó un poco más de espacio de comunicación: "Tal vez no se dio por algo en particular, pero no hubo tiempo para poder trabajar el tema con respeto hacia el otro", indicó a Canal 8.









Con respecto a aplicación de la Educación Sexual Integral en las escuelas indicó que es un proceso lento, pero que debe trabajarse. Y aconsejó a los padres que se involucren para poder conocer de qué se trata el tema y para que ellos, en cada escuela, puedan expresar su punto de vista.









Con respecto al revuelo que se armó en la escuela María Auxiliadora las autoridades del Ministerio de Educación manifestaron que habrá un encuentro con los padres del establecimiento educativo para llegar a un punto de encuentro.