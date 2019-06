El Rawson es centro de referencia regional en gastroenterología

"Posiblemente hoy seamos la unidad de endoscopía más moderna que existe en los hospitales públicos del interior del país y quizás de la Argentina", expresó con entusiasmo el Dr. Carlos Rosales, jefe de la sección Gastroenterología. "Varios aparatos de los que tenemos ahora no existen en el sector privado y quizás no existan en los próximos años porque son equipos muy sofisticados y de un alto costo, con lo cual es probable que pacientes de la parte privada también vengan a hacerse estos estudios si es necesario, inclusive pacientes de toda la región, porque esta tecnología no existe en la zona de Cuyo" agregó Rosales.





A la par de la llegada de los modernos equipos es de igual importancia la tarea de capacitar al personal médico y de enfermería: "es fundamental la seguridad del paciente, sobre todo con personal entrenado, ya que el manejo de estos aparatos requiere de un entrenamiento de los profesionales en centros de excelencia, en estos equipos no se puede improvisar. Es un proceso lento pero va a tener un objetivo que es un fin beneficioso para toda la población".





La Unidad de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva y Respiratoria consta de tres salas de endoscopía, cada una equipada con equipos sofisticados, cada sala tiene una torre de endoscopía con diferentes equipos distribuidos en las tres: un gastroscopio, un colonoscopio, un duodenoscopio, un enteroscopio y un broncoscopio. Todos con sistema de video, dejando de usar así la fibroendoscopía.





También se dispone de un arco en "C" para los procedimientos que requieren endoscopía con radiología, un elastógrafo que mide la rigidez hepática, un manómetro de alta resolución para medir las presiones del esófago y del recto en los procesos de alteraciones de la motilidad digestiva, un argón plasma (un láser que se usa principalmente en pacientes con lesiones sangrantes en el tubo digestivo) y otros equipamientos, como fuentes de polipectomía, que son electrobisturís para resecar pólipos del tubo digestivo.





"Además tenemos un ecoendoscopio que permite estadificar lesiones tumorales pequeñas del tubo digestivo y permite hacer terapéutica endoscópica, como sería el drenaje de un pseudo quiste de páncreas a través del estómago o biopsias de páncreas a través del duodeno" explicó el profesional.





Con esta nueva y moderna realidad, los sanjuaninos cuentan con todo lo necesario para cualquier tipo de estudio existente en la actualidad en materia de gastroenterología,evitando cualquier necesidad de traslado fuera de la provincia.