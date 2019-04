El próximo martes comenzará la vacunación antigripal en San Juan

A partir de la conferencia en donde se hará el anuncio del inicio de la vacunación, la colocación estará disponible en todos los centros sanitarios de la provincia y en los hospitales Guillermo Rawson y marcial Quiroga.





La vacunación -gratuita y obligatoria-, es para la población en riesgo, que están contenidas en el calendario de vacunación, como las embarazadas -en todo periodo de gestación-; los niños de 6 meses a 2 años; las personas que tienen patologías crónicas y los mayores de 65 años que también les incluye la vacuna del neumococo.





Síntomas y prevención de la gripe





Los síntomas son: fiebre alta, tos (generalmente seca), dolores musculares, articulares, de cabeza y/o garganta, cansancio e intenso malestar y ligera secreción nasal. Ante estos signos es importante consultar a un médico y no recurrir a la automedicación. También se advierte no tomar antibióticos, ya que no funcionan en esta patología.





Para prevenir, es indispensable el lavado frecuente de manos con agua y jabón o con alcohol en gel, y cubrir la boca y la nariz con un pañuelo descartable al toser o estornudar. También se recomienda desinfectar las superficies con agua y lavandina, sobre todo en casas o lugares donde hubo casos de gripe.