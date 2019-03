El protestante en tanga: "Quiero decirle a mis nietos que, al menos, lo intenté"

De traje, no de tanga. Con una ironía muy inteligente y particular, con humor y declaraciones que dejó a más de uno con la piel de gallina, Alberto Mattar resumió su paso transitorio por los medios tras ser noticia por su particular protesta contra travestis.









Lo hizo en el programa De Sobremesa que se emite por la pantalla de Canal 8, este miércoles. Mattar aseguró que está desilusionado, porque pese a que se arriesgó a quedar detenido por un hecho contravencional, por exhibicionismo, aseguró sentir que "no fue escuchado".









"Me siento desprotegido por las autoridades, no me han ido a preguntar nada, ni se han aparecido. Tengo miedo de hablar de más, o de cómo decir las cosas, quiero ser prudente; pero no le han dado importancia a la situación", manifestó.









Mattar marcó la realidad de lo que ocurre, teniendo pleno conocimiento de que este acto no fue más que una puesta en escena para meter bulla y que, pese a su esfuerzo, no lo logró demasiado. "Sólo quiero decirle a mis nietos que, al menos, lo intenté; aunque sé que no lo logré", marcó.









Asimismo, aprovechó la cuota de humor de su acción pública y lanzó un chascarrillo para asegurar que seguirá protestando: "¿Les gusta verme en tanga?". Pero antes de eso, una broma: "Tengo buena cola y no lo sabía".