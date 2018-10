El presidente del Concejo Deliberante de Capital defendió la compra de casi $1 millón en árboles

Juan Pablo Dara, presidente del Concejo Deliberante, habló luego de que Sansó apuntara contra el municipio por el gasto de casi $1 millón en árboles que fueron implantados en la Peatonal de la Ciudad de San Juan, y dijo que no se licitó porque se trataba de una urgencia. "Hay distintos tipos de procedimientos para comprar, pero por la urgencia se habilitó hacer la compra directa porque no hay estabilidad financiera con el precio del dólar y si realizábamos otro procedimiento podían subir los precios", se defendió el edil por no llamar a concurso de precios o realizar la licitación y si acudir a la compra directa.

arboles plantados peatonal (2).jpg





En cuanto al monto gastado en las especies, dijo que se encareció por el flete, ya que los árboles tuvieron que ser trasladados desde la provincia de Buenos Aires hacia San Juan. y además aclaró que son más de 90 no como dijo Sansó que eran 50. Además aprovechó para apuntar contra el concejal opositor por usar las redes sociales para viralizar la información que se le entregó. "Es un circo usar una red social. Nosotros nos centramos en lo político", añadió el presidente del Concejo Deliberante.