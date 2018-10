El pedido de préstamos a la Caja de Acción Social creció un 33%

La titular del área, indicó que se notó el crecimiento de las solicitudes teniendo en cuenta que la tasa de interés que ofrecen los bancos ronda el 70%. "Nosotros lo que hacemos es una acción social por lo tanto la tasa es menos de la mitad de la que ofrecen los bancos", aseguró Claudia López, a Canal 8.





Los préstamos que se ofrecen son:

- Préstamos personales: hasta $ 90.000, con tasa de interés de 2,75% mensual

- Préstamos refacción y/o remodelación: hasta $ 230.000, con tasa de interés del 2,08% mensual.

- Préstamos asistenciales: hasta $ 40.000, con tasa de interés 2,50% mensual.

Desde la Gerencia de Préstamos explicaron que en el último mes se incrementaron los préstamos personales que pueden ser destinados a cualquier beneficio que la persona necesite.

Detalles y requisitos de los préstamos

Para la solicitud de las diferentes modalidades de préstamo es necesario contar con los siguientes requisitos: para los préstamos personales será menester ser empleado público provincial o que su entidad tenga convenio con la Caja de Acción Social; menores de 60 años la mujer y 65 años el varón ya tiene préstamo otorgado por la CAS, deberá tener cancelado el 50% del mismo para renovarlo.





El solicitante deberá también presentar un garante empleado de la administración pública o de entes con convenio con la CAS.





DNI, original, fotocopia del solicitante y garante, último recibo de sueldo, original y fotocopia del solicitante y garante y constancia del CBU donde se acreditara el préstamo.





La edad límite a jubilarse (sin considerar antigüedad): sólo puede ser solicitante con 2 garantes que cumpla requisitos en cuanto a capacidad de pago y edad:

– Mujeres 60 años

– Hombres 65 años

Docentes (Mujeres 57 años / Hombres 63 años):

– Titulares: pueden ser solicitantes y garantes, respetando los requisitos en cuanto a capacidad de pago y edad. Si posee más de un cargo, se tiene en consideración solo uno de estos para la liquidación del préstamo.

– Interinos: si tiene más de un cargo y una antigüedad igual o superior a los 5 años en uno de estos, recibirán igual tratamiento que un docente titular. De lo contrario pueden ser solicitantes con dos garantías.

– Suplentes: si tienen una antigüedad igual o mayor a los 5 años en el cargo pueden ser solicitantes con dos garantías, no pueden ser garante.

Policías oficiales: pueden Jubilarse (Opcional) a los 25 años de antigüedad.

Si están próximos a cumplir esta edad, limitar la cantidad de cuotas hasta que cumplan la edad para jubilarse.

Policía y servicio penitenciario debe solicitar certificado laboral.

Cargos políticos: Sólo puede ser Solicitante con 2 garantías de Planta Permanente y que reúna requisitos exigidos. (No puede ser garante).





Préstamos asistenciales

Además de los requisitos exigidos para el caso A, el solicitante debe presentar una nota por mesa de entrado acompañada por certificado médico que justifique la urgencia económica.

Sujeto a Resolución de Consejo de la Caja de Acción Social.





Préstamos para remodelación de vivienda

Los mismos requisitos que para préstamos personales

Presupuesto de Materiales:

– Presupuesto Oficial, por duplicado, con membrete de la empresa.

– Firma y sello del responsable • Presupuesto a nombre del titular del Crédito y DNI

– Detalle de materiales. Flete. Vigencia, etc.





Los interesados pueden dirigirse a Gerencia de Préstamos, ubicada en calle Mendoza 451 sur. También pueden comunicarse al teléfono 4223284 o ingresar a la página web de la Caja de Acción Social.





Entrega de premios

El presidente de la Caja de Acción Social (CAS), Guillermo Ruiz Álvarez, conjuntamente con el gerente general de Telekino, Ramón Crespo, y la titular de Préstamos, Claudia López, entregaron hoy los premios correspondiente al Sorteo Especial denominado Cupones no Premiados y Cruzada Solidaria de Agosto de 2018.





En esta oportunidad la CAS entregó el 1º premio, consistente en un lavavajillas de 12 cubiertos, a Victoria Amable Alessi, DNI Nº 04.188.243. El segundo correspondió a Nidia Olga Jorquera, DNI Nº11.296.246 con un equipo de música, mientras que el 3º premio fue una PC All In One para Horacio Antonio Soria, DNI Nº14.991.241.





Con respecto a la Cruzada Solidaria, la unidad educativa ganadora sorteada en este período fue la Escuela Albergue Miguel Cane (h), de la localidad de Bauchaceta, departamento Iglesia, que cuenta con una matrícula total de 15 alumnos.





El establecimiento recibió un proyector, un parlante activo, pen drive 16 GB y micrófono.





Por su parte, la empresa Telekino se suma a la Cruzada Solidaria de la Caja de Acción Social aportando un Smart TV de 32".