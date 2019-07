El parque solar Ullum IV comenzó inyectar energía al sistema eléctrico nacional

Ullum IV, adjudicado en la ronda 1.5 del RenovAR por 20 años, produce energía eléctrica mediante celdas fotovoltaicas y es capaz de abastecer a más de 10.000 familias, informó hoy Solargen Ullum, firma de la empresa argentina Sidersa.





El proyecto fue financiado por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) con un préstamo por U$S 6,8 millones, el equivalente al 53% del monto del proyecto, a 7 años de plazo.





Hasta ahora, el BICE cuenta con 25 préstamos aprobados para proyectos de energías renovables por un monto de U$S 125,5 millones que movilizan financiamiento por U$S 700 millones en total e inversiones por más de U$S 1.000 millones.

(Fuente: Télam)