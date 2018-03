El paro casi no se sintió en las escuelas de la provincia

La convocatoria realizada por los dos sindicatos docentes generó malestar en el seno del Gobierno local, porque no tenía como raíz ningún conflicto de naturaleza provincial. Por el contrario, la consigna era protestar contra algunas políticas macristas y pedir por la aprobación del proyecto de despenalización del aborto que ingresó al Congreso y la igualdad salarial con los hombres, entre otras cosas.





A través de los ministros de Hacienda y Educación, la administración uñaquista había adelantado que iba a descontar el día a quién no fuera a trabajar. De acuerdo al relevamiento, las clases se dictaron sin mayores problemas y el Ejecutivo no tendrá demasiado trabajo a la hora de puntear quién fue a trabajar y quién no.





UDAP viene de sumarse a una medida de fuerza de CTERA lunes y martes, justo en el inicio del ciclo lectivo. Lo dispuso a pesar de haber acordado la semana pasada con el Gobierno una aumento salarial del 17 por ciento, dividido en dos tramos: 12 por ciento en marzo y 5 en agosto.





En los despachos oficiales pusieron el grito en el cielo. Es que mientras en San Juan no hay ningún conflicto y ya se consensuó el incremento de haberes para este año, el gremio que dirige Graciela López lo mismo hizo paro. Sin embargo, la gran mayoría de los afiliados no se plegó a esa movida dictada CTERA. Este jueves, la adhesión fue mucho menor todavía y no se notó.