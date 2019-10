El padrastro de la beba de seis meses que ocasionó una tragedia habló de la pequeña

Jesúz Zalazar, el hombre que levantó a una bebé de 6 meses y esto provocó que se golpeara contra las paletas de un ventilador de techo ocacionándole la muerte, usó las redes sociales para expresar el momento que está viviendo.





A través de una publicación en Facebook expresó, "Que me juzgue Dios y la Justicia (....) esta sociedad no me puede juzgar (...), a nadie le deseo esta tragedia que vivi", expresó en su cuenta.