El mundo se escandalizó por el video nazi de los estudiantes sanjuaninos

El escándolo por el video nazi que realizaron para la materia Historia, los estudiantes sanjuaninos de la Escuela Modelo ya traspasó los límites y se convirtió en noticia mundial. Los medios de varias partes del mundo tomaron la parodia realizada con la música de "Barbie Girl" para aprobar la asignatura, que tenía como consigna mostrar el contexto de las guerras mundiales.









Algunas de las portadas que tomaron el tema, por estas horas fueron "The Times of Israel", "The Jerusalem Post", "Ynetnews", "Haaretz", "Arutz Sheva", entre otros: