El monto del plus para los estatales será revelado este martes por la tarde

// Por María Eugenia Vega

El famoso "plus de fin de año" para los empleados de la provincia ya tiene monto y forma de pago. Por estas horas, el Gobierno aguarda un encuentro con los gremios para brindarles el comunicado oficial, en una especie de "cumplido" para sostener la armonía que vienen llevando. Ese aporte extra que les brinda el Estado a los trabajadores, que no está legislado pero forma parte de una "tradición", podría ser cambiado por otra forma de compensación. Este año se pagará en dos o tres veces y el monto será superior al del año pasado (que fue de $5.600). Según pudo saber sanjuan8.com, superará los $6.000 pero no llegará a los $7.000.





Los "ajustes", que tanto hacen temer a los argentinos y que también alcanzan a San Juan, son un "stop" para que la provincia no exceda su nivel de gasto, según lo acordado en el pacto fiscal, el pasado jueves, entre las provincias y la Nación. Si bien, desde el Ministerio de Hacienda aseguran tener las cuentas claras, saben que deberán afinar el lápiz para que los números no terminen rojos.





El plus sería parte de las cosas por rever. Al respecto, el titular de la cartera económica, Roberto Gattoni, adelantó que tendrán que juntarse con los gremios, más adelante, para ver la manera de compensar a los trabajadores, con algún mecanismo que se amolde al porcentaje inflacionario. Sin ánimo de generar aspereza, la provincia remarca que esta porción de dinero que se les proporciona a los empleados, desde hace muchos años, no es una obligación sino una ayuda voluntaria.