El Marcial Quiroga suma obras: proyectan un hospital de campaña y toma forma la residencia de familiares

La obra, que comenzó con la ampliación de las salas principales y que estará lista para mediados de 2019, fue tomando forma con el paso del tiempo y se expandió a dos nuevas proyecciones. Primero, es un hecho la realización de la nueva residencia que albergará a familiares de los pacientes que lleguen desde diferentes puntos alejados de la provincia y que necesiten ese espacio para instalarse algunos días. También se sumó una nueva iniciativa; el reacondicionamiento del futuro estacionamiento para la instalación de un hospital de campaña que se utilizaría en caso de catástrofe, según explicó el secretario de Obras Públicas, Marcelo Yornet, a sanjuan8.com.













Este último proyecto surgió de una iniciativa que tomó la institución sanitaria y que presentó oficialmente a la oficina de Obras de la Provincia hace una semana. La idea gustó, pero aún hay que estudiarla por eso todavía no está todo dicho. Lo cierto es que no demandaría mayor esfuerzo ya que consiste en reacondicionar una estructura que estará construida el año próximo; es decir que a ese lugar habría que sumarle los servicios básicos para ser utilizado: energía eléctrica, luz, gas, agua y la colocación de un baño. En este espacio, que cotidianamente se utilizará para el ingreso de los vehículos que no tienen lugar para estacionar, se podrán instalar carpas sanitarias y además recibir ambulancias en caso necesario. Es que según el análisis que SIMEX realizó sobre el edificio, hace dos años, sus paredes no soportarían un remezón superior a los 7 grados. Por esta razón sería de suma importancia que se concrete la obra en caso de emergencia.

















Por otra parte, la residencia para familiares ya es un hecho y su obra comenzará a ser ejecutada en pocos días. Estará ubicada en el sector noroeste, tal como el estacionamiento. Este edificio poseerá seis habitaciones, un espacio común de confort, una cocina y baños. El presupuesto inicial de esa obra fue de $15.000.000. En esta residencia se albergarán los familiares de los pacientes que necesiten realmente hospedaje y no que tengan recursos para pagarse un hotel en cercanías del nosocomio.













La ampliación, lista en seis meses





El proyecto inicial comenzó a construirse a fines de 2016, luego de que el exgobernador José Luis Gioja, acordara su ampliación -el año anterior- con un presupuesto superior a los $135.000.000. En ese momento se pensó que la obra tendría un plazo de 32 meses, y efectivamente el tiempo estimado en el que se culminará estaría cerca de la proyección.





La obra contiene lo siguiente:





*Subsuelo: se ubicará el área de Farmacia, Informática y Sala de Máquinas.

*Planta Baja: Sala de Urgencias, Tomografía Computada, Cámara Gamma con sus áreas complementarias y de apoyatura.

*Primer Piso: Contendrá Terapia Intensiva y Unidad Coronaria.