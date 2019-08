¿El IPV quitará viviendas? hay 20 casos estudiados y aseguran que habrá más

"No es fácil quitarle una vivienda a una persona", la idea de las autoridades del IPV, con respecto a la adjudicación de casas y sobre el control que se debe hacer posteriormente sobre las mismas, es clara. El trámite judicial se ve aletargado y, a su paso por las oficinas del Estado y por Fiscalía, logra una tregua.

















Es por eso que, los 20 expedientes que son analizados por las autoridades del IPV en este momento podrían o no concretar una solución. Todo depende de las circunstancias en las que las familias han sido advertidas.













Si durante el proceso se comprueba que las familias tienen casas, pero las alquilan o no las habitan como corresponde, los inspectores comenzarán el trámite.













"Hay muchas casas que están deshabitadas. La inversión que hace la provincia es muy grande como para que una familia no la habite. Estamos trabajando con una veintena de casas, lo cual no significa que sean las únicas. Queremos recuperar llaves para dárselas a familias que no tienen", dijo.