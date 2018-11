El IPV lanzó un nuevo programa para casas de la clase media

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) implementó el programa "Mi Casa, Mi Hogar". Se trata de una Asistencia Financiera destinada a familias que cuenten con un terreno para construcción y terminación de viviendas.





Con este programa, se implementará un nuevo sistema a través del cual el monto del préstamo estará permanentemente actualizado, ya que el valor se calculará en Unidades de Vivienda (UVIs). La UVI es una unidad que se ajusta en pesos indexada por el índice de costos de la Construcción, es decir que fluctúa según la inflación. Esto quiere decir que, si aumentan los costos de la construcción, aumenta el valor de las UVIs y por lo tanto, aumenta el valor del crédito. El valor de las Unidades de Vivienda es informado todos los días por el Banco Central de la República Argentina (www.bcra.gov.ar).





El importe máximo que puede financiar el IPV es el que corresponde a la construcción del 80% del valor de una vivienda de hasta 80 metros cuadrados.





El préstamo que se les otorga a las familias con terreno propio se da en cuatro entregas de acuerdo al avance de la obra y el valor de cada desembolso dependerá del valor de la UVI del último día hábil del mes anterior.





El programa "Mi Casa, Mi Hogar" no sólo implica más viviendas para la clase media, sino que también promueve a la activación del sector medio de la construcción. A diferencia de los barrios ejecutados por grandes empresas constructoras, esta Asistencia Financiera movilizará el sector económico medio dando trabajo a pymes, como ferreterías, carpinterías, metalúrgicas y trabajadores independientes de la construcción.





La devolución del crédito se realizará en una cantidad fija de Unidades de Valor Adquisitivo (UVAs). Estas unidades se actualizan diariamente por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), basado en el índice de precios al consumidor. El índice de precios al consumidor tiene alta relación con el costo de construcción, pero sufre menor volatilidad. A través de este mecanismo, cada adjudicatario tendrá en su boleta el valor de la cuota en UVAs y podrá pagarla en pesos al valor de lo que equivale la Unidad de Valor Adquisitivo en ese momento, es decir que las cuotas también se actualizarán. Para ello, se realizará la conversión del monto del crédito en UVIs a UVAs, y se determinará la cantidad de cuotas y la cantidad fija de UVAs que compone cada cuota.





La devolución de este préstamo puede fijarse en tres plazos diferentes: a 20, 25 y 30 años. Esto implica que las cuotas serán más accesibles y que no sea necesario que los beneficiarios tengan altos ingresos para poder acceder al préstamo. Además, "Mi Casa, Mi Hogar" tiene 0% de interés.





¿Cuál sería el valor del préstamo hoy?





Teniendo en cuenta que cada metro cuadrado construido equivale a 896 UVIs, para un proyecto de 80 metros cuadrados, el IPV financiaría un total de 57.344 UVIs. Si tomamos como ejemplo el valor de las UVIs a la fecha de hoy ($27,80), el monto del crédito sería de $1.594.163. Este valor varía según el precio de las UVIs y la cantidad de metros cuadrados de cada proyecto.





Para este préstamo de $1.594.163, teniendo en cuenta el valor de UVAs de hoy ($27,76), la devolución del crédito sería un total fijo de 57.426,621 UVAs.





Según el plazo de devolución del préstamo, las cuotas hoy serían de $4.428 a 30 años; $5.313 a 25 años; y $6.642 a 20 años. Estos montos cambiarán mes a mes según el valor de las UVAs.





Requisitos para acceder al programa "Mi Casa, Mi Hogar"

Para acceder a este programa es necesario: constituir un grupo familiar; tener ingresos familiares que permitan el reintegro de la cuota de la Asistencia Financiera; ser propietario de un terreno, escriturado e inscripto en el Registro General Inmobiliario; poseer documento de identidad argentino; no ser propietario de viviendas sismorresistentes o bienes inmuebles realizables distintos al inmueble afectado, siempre que dichos bienes no constituyan un medio de vida del solicitante; no haber sido adjudicatario de viviendas financiadas por el Estado; ser mayor de 18 años y menor de 60.





Más información: Oficina de Asistencia Financiera del Instituto Provincial de la Vivienda (Entrepiso del Centro Cívico) y/o www.infraestructura.sanjuan.gob.ar