El hotel de El Villicum y La Laja, en el mismo proyecto que superará los 15 millones de dólares como inversión

Durante casi 15 años, el complejo de La Laja quedó en la desidia total. Luego de que la Universidad Nacional de San Juan dejase de ocupar ese predio en 2004, no hubo almas que ocuparan las termas más importantes de la provincia. Ahora, ese complejo volverá a brillar porque está incluido en el proyecto del hotel de El Villicum, que estará ubicado en el corazón del predio que comprende el nuevo autódromo, que se inaugurará este jueves. Hay una empresa nacional que se comprometió con la Provincia a invertir en el proyecto y de hecho, ya presentó un borrador de lo que sería la obra. En el Ministerio de Turismo, encantó y si todo marcha como está planteado, muy pronto podrán comenzar a darle forma. Aunque los números no están cerrados, la inversión superaría los 15 millones de dólares, porque el perfil así lo demandará.









"Este hotel nos pone a la altura de otras provincias en cuanto a la oferta hotelera de cinco estrellas, que es lo que necesita San Juan", remarcó. La oferta presentada viene sin casino, con una ubicación ideal adentro del complejo El Villicum y en el ministerio no han puesto reparo en eso. Como estará a 10 minutos del centro, no se utilizará únicamente en épocas de motores en marcha, sino que estará abierto para el turismo en general, en cualquier momento. Si bien, no han trascendido mayores detalles del proyecto, estará totalmente equipado para recibir hospedaje nacional e internacional con un altísimo nivel. "Tener un autódromo que nos posiciona en Sudamérica, según lo han indicado los expertos, atrae otras cosas buenas como hotelería y la activación aérea, que son herramientas fundamentales para el turismo", explicó la ministra de la cartera turística, Claudia Grinszpan, a sanjuan8.com.

Vuelven las termas de La Laja

La Laja volverá a brillar con su puesta en valor y la reutilización de los surgentes termales, después de haber pasado casi 15 años en el olvido. El recurso terminal más importante de la provincia volverá a reflotar su riqueza para la realización de actividades diarias. "Sabemos que el edificio no está en estado, en este momento. Lo que se puede hacer primero es ponerlo en valor y aprovechar los espacios de uso seguro", aseguró la ministra de Turismo. Este proyecto está incluido en la propuesta que ejecutará la empresa nacional encargada de construir el hotel en el corazón del complejo El Villicum.









Este complejo, que está ubicado a 30 kilómetros de la capital sanjuanina, data de la década de 1930 y tardó más de 10 años en terminarse. Antes de ser ocupado por la UNSJ, en el medio, el terremoto de 1977 lo devastó. El predio se utilizó, con algunas fallas en su estructura hasta 2004, cuando finalmente quedó deshabitado, sin habilitaciones posibles. Recién ahora, casi una quincena de años después, tendrá otra oportunidad. La idea es que el predio comience a utilizarse por el día, ya que no contaría, en un primer momento, con hospedaje.