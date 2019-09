El Hospital de Rodeo recibió una incubadora portátil y una nueva movilidad

La Zona Sanitaria III recibió una nueva movilidad por parte del Nivel Central del ministerio de Salud Pública. Se trata de una camioneta Fiat Ducato con capacidad para transportar a 15 pasajeros. Además, la ambulancia del hospital Dr. Tomás Perón fue equipada con una incubadora de última generación para traslado pediátrico a hospitales de Jáchal o de la Capital.









El traslado de los profesionales del Área Programática de Iglesia a los distintos centros de salud tenía un serio inconveniente que era no poder contar con una movilidad con suficientes asientos para evitar hacer tantos viajes. Los costos no se podían reducir ya que el servicio no podía restringirse y los utilitarios que se utilizan debían salir una y otra vez para poder llevar a los equipos para que atiendan en los puestos sanitarios. Ante esta situación, el Jefe de Zona Sanitaria III, Dr. Fernando Balmaceda, gestionó ante la ministra de Salud Pública, Dra. Alejandra Venerando, una camioneta más amplia. Finalmente, llegó lo prometido, y la flamante Fiat Ducato con 15 asientos ya está asignada al hospital iglesiano.









Al mismo tiempo, la ambulancia del hospital Perón, se equipó con una nueva incubadora de última generación que servirá para dar mayor seguridad a los bebés que deban ser trasladados hacia el hospital San Roque de Jáchal o hacia la ciudad a neonatología del hospital Dr. Guillermo Rawson. Se trata de un equipo Natus TR-200 que permite una gran estabilidad térmica, rápido acceso y visibilidad del bebé durante el traslado. Viene configurada para trabajar con 12V en un transporte de emergencia y posee batería propia con autonomía de 6 horas, además, tiene un soporte para tubos de oxígeno propio.









De esta forma, la inversión del ministerio de Salud Pública, se visibiliza en mejores condiciones de trabajo para los equipos profesionales y para la garantía de atención de excelencia para los pacientes. Ambos pedidos de equipamientos eran un anhelo de la dirección del hospital Perón, a cargo de la Dra. Evelyn Salas.