El hijo de la policía que fue asesinada por su pareja publicó un emotivo mensaje en las redes

"Bueno Mamá el 9/07 de 2018 Nos enteramos de que ya no vas a estar con nosotros, a mí en especial me duele muchísimo, me cuesta aceptar de que ya no te voy a ver más, no voy a escuchar tu voz, no me van a llegar mensajes tuyos preguntándome cada cosa, la verdad ya te extraño y me duele mucho saber de qué apenas tengo 14 años y me queda mucho y no lo voy a poder vivir con vos! Me re duele, y no sé cómo voy hacer para no ponerme mal, sabiendo que vos ya no vas a estar, todos me dicen "Ella te va a Guiar desde el cielo" la verdad me duele más al escuchar eso, porque sé que no va a pasar solo tratan de que yo esté bien, gracias igual a todos, pero la pérdida de un familiar y más que sea tu mamá no es fácil olvidar o distraerse, porque cualquier foto que veo yo me pongo mal, gracias por tu ayuda, por darme todo, por todos los consejos que me diste , no pude despedirme de vos y eso me molesta bastante, siempre te voy amar y no te voy a olvidar nunca, ojalá tuviera 5 minutos con vos y despedirme de vos y darte un enorme abrazo. Te amo mamá me haces mucha falta gracias por todos esos momentos, esas sonrisas que me sacaste."