El Gobierno también les descontará el día a docentes que paren este jueves

"No es un buen mensaje el que están dando en estos momentos... se perjudica la educación de los chicos", aseguró el ministro Roberto Gattoni en dirección a la Unión Docentes Agremiados Provinciales UDAP, el gremio más numeroso del sector que otra vez resolvió adherir a una huelga nacional. A pesar de haber acordado recientemente un incremento salarial con la gestión uñaquista, el sindicato que dirige Graciela López se acopló al paro de 48 horas que dispuso CTERA en el inicio del ciclo lectivo en todo el país por un conflicto con la administración macrista y este jueves se sumará al paro por el Día de la Mujer. El titular de la cartera de Hacienda aseguró que volverán a descontar el día a los que no vayan a dictar clases.





UDAP, UDA y AMET vienen de consensuar la semana pasada con el Gobierno provincial un aumento del 17 por ciento en dos tramos para 2018 (12 por ciento desde marzo y un 5 más a partir de agosto). Sin embargo, el primero no dudó en responder al paro de lunes y martes que convocó el gremio nacional para protestar contra las políticas de la Rosada. Volvió a dejar sin clases a los chicos sanjuaninos por un conflicto de naturaleza nacional en el que nada tiene que ver la provincia, aunque el nivel de acatamiento fue bajo.





Y ahora, junto a UDA, convocaron al paro nacional que impulsan agrupaciones de mujeres este jueves para pedir por sus derechos en su día. Será la tercera medida de fuerza en apenas una semana.





Molesto con la situación, Gattoni recordó ayer que "nosotros dejamos en claro en paritarias que si había paro y el reclamo no tenía vinculación con un reclamo local, se iba a descontar". Significa que así como sucedió por las huelgas de lunes y martes, el Gobierno no les pagará el día no trabajado a los docentes que se sumen a la iniciativa por el Día de la Mujer.





El ministro aseguró que "no es un buen mensaje el que están dando en estos momentos, cuando la sociedad pide otro tipo de acciones". Además, sostuvo que "estamos de acuerdo con las manifestaciones a favor de las mujeres, pero desde otras actividades, así se perjudica la educación de los chicos".





Lo que no cae bien en la administración provincial es que acá se haga un paro por un problema que no involucra a la provincia. Es más, el acuerdo salarial con los docentes fue uno de los primeros del país y se suponía que terminaba con todo ánimo de conflicto.





El Ministerio de Educación dio a conocer un comunicado en el que reitera la línea oficial de "día trabajado, día pagado". En el escrito destaca el esfuerzo que hizo el Ejecutivo para llegar a un acuerdo en la paritaria y afirma que "quienes no asistan a sus actividades, se les descontará de su haber".