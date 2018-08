Los haberes adeudados datan de un par de meses, pero existe una razón por la cual se produjo, según comentó Riquelme. "La intención y la voluntad de pago, está. Es llamativo que las DAI salgan a hacer un reclamo", remarcó. Esto hace referencia al nuevo sistema de pago que se comenzará a efectuar para no poner como intermediarios a los padres. "Ahora ellas podrán tener cuesta bancaria propia", explicó Riquelme. Esta medida fue adoptada con el espíritu puesto en que la liquidación de pago se haga de manera efectiva, ya que en muchos casos los padres no les abonaban el dinero que les depositaba el Estado o rendían mal sus cuentas. "Con esto no queremos decir que los padres no querían pagarle a las DAI, pero creemos que ahora el sistema será más efectivo".





Escuchá la entrevista completa