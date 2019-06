El Gobierno prepara el Plan Estratégico San Juan 2030

Como resultado de las tareas desarrolladas en los cuatro paneles temáticos se concluyó en la necesidad de mantener nuevas reuniones para, redefinir conceptos, objetivos y líneas de trabajo como paso previo a la presentación del Plan Estratégico San Juan 2030 a las instituciones y a la ciudadanía de la provincia.

















El primer mandatario, Sergio Uñac, presidió en el salón "Cruce Sanmartiniano de Los Andes" del Centro Cívico la apertura del encuentro en el que destacó la importancia que para su administración implica contar con una planificación de las acciones de gobierno.

















La reunión fue convocada por Consejo para la Planificación Estratégica de San Juan (CoPESJ) que preside Graciela Martín de Roca, y que contó con la presencia de María García Pizarro, vicesecretaria primera de la Unión Iberoamericana de Municipalistas.













Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del ministro de Hacienda y Finanzas, Roberto Gattoni, bajo cuya órbita ministerial se trabaja en el citado plan estratégico a través del CoPESJ.













El ministro explicó que para el gobernador Uñac la planificación es un eje central de su gestión y en tal sentido la Provincia viene trabajando en dos niveles, el Plan Estratégico San Juan 2030 y los planes estratégicos municipales de desarrollo local.













Respecto de la segunda planificación, el funcionario destacó que San Juan ha tenido gran consideración en los ámbitos provincial, nacional e internacional, como lo ocurrido con la presentación que hizo el gobernador en Colombia el año pasado, sobre los planes estratégicos municipales.









También puso de relieve como importante lo alcanzado por nuestra provincia con su Plan Estratégico Provincial en compatibilidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS), que ha sido seleccionado junto a otro de Chile, como los dos únicos planes de Latinoamérica postulados para ser presentados para su distinción en un congreso a realizarse próximamente en México. De esa reunión tomarán parte autoridades de más de 300 ciudades de Latinoamérica, lo que pone a San Juan en la vereda del mundo, y que obliga a que el trabajo de formulación del plan adquiera una responsabilidad que esté en sintonía con esa consideración que se ha conseguido en el orden internacional.













Sobre la presente reunión, el ministro de Hacienda dijo que se trataba de un encuentro de trabajo para validar lo realizado y acordar objetivos en esta etapa del plan porque en cada ministerio o secretaría hay conocimientos distintos.













El gobernador Uñac por su parte definió como importante el encuentro que se llevaba a cabo en San Juan por cuanto las cosas que por ejemplo al país no le resultan, son producto de la falta de estudio o de planificación. Cuando no se pone materia gris, pensamiento, estudio, los resultados son los que estamos obteniendo hasta el presente, que son absolutamente magros, apuntó el mandatario.









"No puede ser que a esta altura nosotros no nos pongamos a estudiar qué es lo que debemos hacer como país y por ende no puede ocurrir lo mismo en San Juan para poner en claro lo que debemos hacer como provincia", sumó a sus conceptos Uñac.









Más adelante el gobernador declaró que todo lo que se pueda estudiar respecto a lo que debemos hacer en la provincia siempre es bienvenido y más allá de las obras públicas que se puedan dejar a la sociedad sanjuanina, es necesario contar con una espectacular obra educativa e intelectual.













Posteriormente Uñac indicó que no hay que tener miedo a poner la gestión en la mesa y que le parecía que se estaba en el momento justo para avanzar en una planificación, tal como se hizo durante su gestión como intendente de Pocito, donde se transitó un primer período de mucha acción, de evolución y de muchas ganas de hacer cosas, aunque algunas se hicieron de manera desordenada por diversos motivos.









Dirigiéndose a sus funcionarios, Uñac les pidió que se involucren, desde el ministro hasta el último funcionario de un ministerio y especialmente las áreas como las administrativas, porque las autoridades en un momento dejarán sus funciones y ellas permanecerán y porque deben ser las primeras defensoras de estos proyectos, que no le pertenecen ni a él ni a los funcionarios sino que es el proyecto de todos los sanjuaninos. Para que eso ocurra es necesaria una profunda participación social a través de los representantes de las diversas instituciones civiles.













En otro orden de cosas, el gobernador mencionó que su idea es mejorar lo hecho durante su primer período de gobierno, si bien es cierto que nunca se alcanza el techo de una gestión que es fricción, debate y exposición permanente.













El mandatario destacó la importancia de la comunicación que en cualquier actividad del mundo actual es vital. "Por esa razón también debemos ser buenos comunicadores, qué decimos, cómo lo decimos, cómo interiorizamos a los ciudadanos, cómo los sumamos y que se sientan parte, para que se sientan comprometidos, se apropien más de los éxitos y minimicen también los errores, que son de todos", concluyó señalando el gobernador.