El gobierno local ratificó que no habrá plus de fin de año para estatales

No obstante, esta suma se cambió por un monto de dinero que sin dudas sí impacta en los salarios de los trabajadores, como es la cláusula gatillo. Ya que se va incrementando el poder adquisitivo de los empleados públicos y hace que se le pueda ir ganando a la inflación.





El año pasado tanto el gobernador, como el ministro de Hacienda Roberto Gattoni, habían anticipado que sería la última vez que se iba a otorgar esta suma conocida como plus navideño o de fin de año, ya que era una costumbre arraigada que no estaba regulada por ley. Durante 2018, la Provincia hizo el esfuerzo de mejorar los salarios y es por ello que no otorgará esa suma de dinero.





El primer mandatario local aseguró en rueda de prensa que el resto de las provincias cerraron las paritarias en un 15%, mientras que San Juan otorgó un 17%, adelantando a julio el 5% previsto para agosto y además se activó la cláusula gatillo.